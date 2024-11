Považujú ich za najstabilnejší pár slovenského šoubiznisu. František Kovár miluje svoju manželku už viac ako 50 rokov

V súčasnej dobe, kedy sa preferuje sloboda bez záväzkov a vzťahy krachujú na úplných banalitách, len ťažko nájsť dvojicu, ktorá by to spolu ťahala dlhé roky. Výnimkou je herecká legenda František Kovár, známy svojím účinkovaním v Tisícročnej včele, ktorý je vyše 50 rokov so svojou Danielou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Herec sa môže pochváliť manželským zväzkom, ktorý by mu závidel nejeden pár. S manželkou Danielou mali minulý rok zlatú svadbu, čo svedčí o ich pevnom a stabilnom vzťahu. Spolu s dvoma synmi a štyrmi vnúčatami si užívajú rodinné chvíle naplnené láskou, ako píšu Topky.

Iskra tam stále je

Zdá sa, že herec má jasne nastavený svoj rebríček hodnôt. Minimálne vie o tom, čo je na prvom mieste. Ako píše Evita, rodina je preňho prioritou. S Danielou sa spoznali pred mnohými rokmi a napriek tomu po takej dlhej dobe láska medzi nimi nevyhasla.

„Tak sme sa na seba pozreli a vtedy niečo medzi nami preblysklo. V tomto človek musí mať také šťastie, teraz sme mali päťdesiate prvé výročie, odkedy tá iskra preskočila. Keď si dnes na to spomeniem, stále niečo cítim,“ priznal herec.

Kľúč k spokojnému vzťahu