Potvrdené! Darovanie zážitku je oveľa prospešnejšie pre detskú dušu, než darovanie materiálneho darčeku

Medzi tie najčastejšie darované veci patria napríklad knihy, oblečenie, elektronika, kozmetika a pre deti hračky. Mnoho rodičov sa však ocitá v úzkych, hračiek každým rokom pribúda a v detskej izbe ich už ani niet kam dať. Rada odborníkov znie úplne jasne, namiesto hračiek darujte svojim deťom výlet.

Namiesto darčekov si urobte s deťmi výlet

Ako vyzerá ideálny darček podľa vás? Možno je to niečo praktické do domácnosti alebo niečo, čo poteší vaše estetické cítenie. Nech je to akokoľvek, každý rok si pod stromčekom nachádzame predmety, z ktorých nejeden končí nepoužitý v skrini. Platí to aj v prípade detí, neraz majú doma už toľko hračiek, že ani nevedia, čo s nimi. Ako uvádza portál Travel and Leisure, vedci majú pre rodičov jednoznačné odporúčanie, hračky vymeňte za zaujímavý výlet.

V roku 2017 bola v časopise The Journal of Social and Personal Relationships publikovaná štúdia, ktorá potvrdila, že spoločné zážitky a vytváranie puta je pre ľudskú dušu a myseľ dôležitejšie a prospešnejšie, ako predmety zabalené v darčekovom papieri. Do výskumu bolo zapojených 500 žien vo veku od 18 do 93 rokov a ich úlohou bolo odpovedať na otázku, kedy ľudia najviac prežívajú pocit, že sú milovaní. Prekvapivo, najčastejšia odpoveď nijak nesúvisela s materiálnymi darčekmi.

Pre NPR sa členka výskumného tímu Rita Oravecz vyjadrila, že najviac radosti spôsobujú ľuďom drobné prejavy náklonnosti, ako je napríklad milé slovo, pohladenie či prejavená spolupatričnosť. V podobnom duchu sa vyjadril aj Oliver James v roku 2017 v rozhovore pre The Telegraph. James píše literatúru zaoberajúcu sa psychológiou a hovorí, že ak dáte dvojročnému dieťaťu pod stromček darček zabalený v škatuli, pravdepodobne ho pestrofarebná škatuľa bude zaujímať viac, ako samotný darček.

Rozvíja sa myslenie aj schopnosť hrať sa

Preto je lepšie vziať deti na výlet a dať im priestor na to, aby sami objavovali svet a rozvíjali tak svoj mozog. Pre portál The Telegraph sa v roku 2017 vyjadrila aj detská psychologička Margot Sunderland, ktorá hovorí, že výlety nielen rozvíjajú zdravé myslenie u detí, ale zároveň podporujú aj pocit dlhodobého šťastia.

Detská psychologička dodáva, že na výletoch majú deti možnosť precvičovať si dôležité zložky limbického systému, ktoré môžu inak ostať zanedbané. Limbický systém je pritom nesmierne dôležitý, do značnej miery ovplyvňuje správanie, spracovanie a pamätanie si informácií ale aj emócií. Navyše, ovplyvňuje aj schopnosť učenia.

Výlety teda efektívne aktivujú tzv. pátranie a hranie. V rámci hrania si napríklad s dieťaťom stavajte hrad z piesku alebo sa s ním hrajte v bazéne, v rámci pátrania zas spolu skúmajte lesy či zákutia miest. V dospelosti sa zas detské hranie a pátranie menia na neoceniteľnú schopnosť transformovať myšlienky, hrať sa s nimi a pátrať po nových nápadoch a možnostiach. Odložte preto tablety a telefóny a hrajte sa spolu s nimi, pomôžete im tak nazerať na svet z rôznych uhlov pohľadu.