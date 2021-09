Postihnutý papagáj sa naučil používať nástroje, aby prežil. Vďaka nim je tiež atraktívny pre samičky

Zdravotne postihnutý novozélandský papagáj Nestor kea s menom Bruce sa naučil používať malé kamienky. Papagájovi chýba horná časť zobáka, čo mu spôsobuje značné problémy, najmä pri čistení peria. No dokázal sa vynájsť.

Bruce žije vo Willowbank Wildlife Reserve v Christchurchi a jeho prípad je mimoriadne vzrušujúci pre biológov, pretože ide o vôbec prvý prípad, kedy vedci zaznamenali, že nestor kea používa nástroje na vlastnú starostlivosť, uvádza portál Science Alert.

Vie použiť kamienok

“Medzi vtákmi je používanie nástrojov pre starostlivosť o seba mimoriadne vzácny, aj keď existuje niekoľko neoficiálnych správ od ľudí, ktorí chovajú papagáje v zajatí,” píše sa vo vedeckom príspevku zverejnenom v Nature.

Bruceovi chýba horná časť zobáka a nahrádza si ju kamienkami. Takto si čistí perie. Táto činnosť sa môže zdať zdanlivo zbytočná, ale táto hygiena je pre život papagája mimoriadne dôležitá. Odstraňuje si z nej prach, nečistoty, parazity, zarovnáva si perie pre izoláciu či optimálnu dynamiku.

Poukazuje to na jeho inteligenciu

Tohto papagája našli vedci už v roku 2013 vo voľnej prírode. Bol ťažko zranený a chýbala časť zobáka. Správcovia rezervácie si nie sú istí, čo sa mu stalo, no predpokladajú, že je to kvôli tomu, že sa zachytil do nastraženej pasce.

Bruce sa však tomuto hendikepu prispôsobil a pomáha si tak, že medzi spodný zobák a jazyk si zoberie ploský kamienok, ktorý mu pomáha vykonávať potrebné úkony.

“Použitie individuálneho nástroja v reakcii na postihnutie ukazuje inteligenciu tohto papagája. Sú schopné prispôsobiť sa a flexibilne riešiť nové problémy,” uvádzajú autori.

Vedci Brucea sledovali 9 dní a tiež to, ako kamienky vyberá a hľadá. Vo viac ako 90 percentách si pritom vždy vybral kamienok, ktorý už predtým použil. Vyberal si tiež kamienky konkrétnej veľkosti, než aby náhodne vyberal kamienky okolo seba. Vďaka kamienku, ktorý má namiesto hornej časti zobáka, tiež vyzerá pre potenciálne samičky atraktívnejšie.

Už dávno sa vie, že zvieratá dokážu využívať nástroje. Medzi vtákmi sú známe vrany, ale aj kakadu, no nástroje dokážu používať aj napríklad chobotnice.

Papagáje nestor kea sa dokážu dožiť aj 50 rokov a pre vedcov bude zaujímavé dlhodobo sledovať, ako sa budú jeho schopnosti časom vyvíjať.