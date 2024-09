Poslať list bude stáť viac. Slovenská pošta zvyšuje ceny služieb, pozrite si prehľad

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pripravuje návrh opatrenia, ktorým sa upravia ceny univerzálnych poštových služieb a poštového platobného styku. Nová cenová úprava by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2025. Návrh opatrenia reflektuje na žiadosť Slovenskej pošty, ktorá je poskytovateľom univerzálnej služby.

Slovenská pošta predložila návrh zvýšenia cien s predpokladaným ročným nárastom 16,64 %, odôvodňujúc ho pokračujúcim poklesom dopytu po službách a zvyšujúcimi sa nákladmi. V roku 2023 zaznamenali až 16-percentný pokles podaja balíkových služieb a 19-percentný pokles podaja poistených listov.

Pokles dopytu sa očakáva aj v nasledujúcich rokoch

Medzi navrhované úpravy patrí zvýšenie cien najčastejšie využívaných produktov ako je list 1. triedy do 50 g z 1,50 eura na 1,70 eura a list 2. triedy do 50 g z jedného eura na 1,20 eura. Slovenská pošta plánuje zrušiť hmotnostné pásma do 100 g a do 1 000 g a prehodnotiť tarify v súlade s očakávanými nákladmi spojených s poskytovaním služieb.

Verejnosť má možnosť zasielať podnety a návrhy do 16. septembra. Úrad pri cenovej regulácii prihliada na ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk poskytovateľa univerzálnej služby, aby zabezpečil úroveň služieb v primeranej kvalite a cene.