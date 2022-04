Poslanecký klub ĽSNS sa tak skoro neobnoví. Kotlebova náhradníčka chce byť totiž nezaradená

Nová poslankyňa Národnej rady (NR) SR Slavěna Vorobelová zatiaľ plánuje pôsobiť ako nezaradená poslankyňa. Pre TASR tiež uviedla, že nebude súčasťou klubu ĽSNS. V utorok zložila poslanecký sľub, mandát si uplatnila po odchode šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu z parlamentu.

„Nebudem súčasťou klubu ĽSNS. Klub v minulosti opustili viacerí členovia ĽSNS, ale aj ďalší poslanci a zároveň padlo rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, čím klub ĽSNS zanikol,“ priblížila pre TASR Vorobelová.

Poslankyňa zdôraznila, že nikdy nebola členkou ĽSNS a ani takúto ponuku nedostala. „Momentálne plánujem pôsobiť ako nezaradená poslankyňa,“ dodala. Kotlebovi zanikol mandát poslanca v dôsledku odsúdenia za úmyselný trestný čin.

Kotleba sa skúšal dostať do parlamentu

Idem do roboty, ideme to vyskúšať. Pred parlamentom to vyhlásil predseda strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. O mandát poslanca prišiel právoplatným odsúdením Najvyšším súdom SR. Kotleba sa napokon do parlamentu nedostal, a to ani ako návšteva. Neposkytol totiž doklady, aby ho mohli na recepcii zapísať ako návštevníka.

Pritom tvrdil, že mu neprišlo žiadne rozhodnutie o zániku mandátu poslanca. „O mandát sa dá prísť vtedy, keď o tom rozhodne štátna volebná komisia alebo ústavný súd v zmysle ústavy,“ namietal.

Najvyšší súd SR Kotlebu 5. apríla právoplatne uznal za vinného v kauze odovzdávania šekov s nacistickou symbolikou. Súd mu uložil trest šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov. Mandát poslanca podľa Ústavy SR zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin.

