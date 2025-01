Porovnanie cien v obchodoch nás prekvapilo: Oplatí sa ešte Slovákom nakupovať v Rakúsku? Niekde viete stále ušetriť

Od 1. januára 2025 sa na Slovensku zvýšila základná sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH). Z pôvodných 20 % je najnovšie na úrovni 23 %, no ako avizovali vládni predstavitelia, neplatí to všade. Na vybrané tovary a služby sa zavádzajú znížené sadzby DPH vo výškach 19 % a 5 % zo základu dane. Uvedené zníženie sa týka aj potravín.

Znížená sadzba na 5 % by sa mala uplatňovať predovšetkým na takzvané základné potraviny. Podľa premiéra Roberta Fica má zníženie tejto sadzby protiinflačný charakter a pre ľudí zabezpečí cenovo dostupné, kvalitné a bezpečné potraviny. V súvislosti so znižovaním DPH sa tiež rozbehli marketingové kampane viacerých popredných obchodných reťazcov pôsobiacich na tuzemskom trhu.

Medzi základné potraviny by sa malo radiť mäso, ryby, mlieko, smotana, maslo, syry, zemiaky, zelenina, múka, ale tiež napríklad pečivo. Ak to teda vezmeme do úvahy laicky, na uvedených produktoch by sme v obchodoch mali ušetriť. Je to ale skutočne tak?

Slováci nakupujúci v zahraničí

Nie je žiadnou novinkou, že Slováci žijúci v pohraničných oblastiach často, hlavne v posledných rokoch, využívajú na nákupy obchody v susedných štátoch. Predovšetkým ide o Poľsko, Maďarsko a Rakúsko. My sme sa v minulosti už viackrát rozhodli porovnať ceny medzi Bratislavou a rakúskym Kittsee. V súvislosti s novými sadzbami DPH sme sa k našim susedom vybrali opäť a zisťovali sme, ako to na pultoch známych predajní vyzerá.

Aj keď sa môže problematika javiť pomerne čierno-biela, opak je pravdou. Na výšku konečnej ceny, ktorú zaplatí spotrebiteľ, vplýva hneď niekoľko faktorov. Pri všeobecnom zohľadnení ide o veľkosť trhu, výšku DPH, podporu potravinárskej výroby, kontrakty medzi výrobcami a predajcami, ale aj o cenu pohonných hmôt (pri dovážaných tovaroch, pozn. red.) či daňovo-odvodové zaťaženie práce.

Ako uviedol Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu, pozitívne na ceny potravín vie vplývať tiež sila domácej produkcie, ktorá sa v rámci V4 ukazuje najmä v Poľsku a Českej republike.

Oplatí sa ešte nakupovať v Rakúsku?

Pri našich predošlých návštevách pohraničného rakúskeho mestečka v rokoch 2023 a 2024 sa nám opakovane potvrdilo, že Slovákom sa do Kittsee skrátka cestovať oplatilo. Ako sme však zistili najnovšie, v súčasnosti to tak byť už nemusí.

