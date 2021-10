Poriadne vás vystrašia, ale aj tak nepochopíte, o čom skutočne sú. 8 skvelých hororov, ktorých pointa vám ušla

Pri niektorých snímkach treba divákom aj druhé zhliadnutie na to, aby pochopili ich hlavnú myšlienku. Niekedy však nestačí ani to a je nutné poznať aj ďalšie súvislosti k správnemu rozlúsknutiu toho, čo sa pred nimi na obrazovkách odohráva. To platí aj o týchto hororových snímkach, ktoré majú v sebe oveľa viac, než ste možno tušili. Skrývajú to totiž pod poriadne drsnou a krvavou pokrývkou.

Vybrali sme 8 filmov, ktoré spadajú do žánru hororu a ich pochopenie si vyžaduje trocha viac snahy. A to je jedným z hlavných dôvodov, prečo majú niektoré z nich od divákov na databázach žalostne nízke hodnotenia, no pritom by si zaslúžili oveľa viac.

Jack stavia dom/The House That Jack Built (2018)

Začneme “zľahka”, a to snímkou, ktorá okrem hororu spadá aj do kategórie drámy a trileru. Čo sa týka svojej brutality, je nepochybne najsurovejší zo všetkých, ktoré sa v našom rebríčku objavia. V zatiaľ poslednom filme kontroverzného režiséra Larsa von Triera sledujeme vyčíňanie surového sériového vraha Jacka, ktorý sa snaží vytvoriť majstrovské umelecké dielo. Diváci, ktorí dokázali stráviť všetku hrôzu spôsobenú Jackom a dostali sa až na posledné minúty filmu, pravdepodobne zostali prekvapení a koncu úplne nepochopili.

Aby vám dával zmysel, potrebujete vedieť, že postava Vergeho nadväzuje na Danteho Inferno, ktoré je začiatkom cesty ľudskej duše z pekla až k Bohu. V tomto prípade sa nachádzame v pekle a v podstate sledujeme spoveď psychopatického sériového vraha zo svojich zločinov. Jedna z teórií hovorí, že v skutočnosti všetko, čo vidíme, sú iba Jackove predstavy a žiadne zločiny nepácha. Zblázni sa však z toho a jeho život končí v chladiarenskom boxe, kde umiera.

Braindead – Živí mŕtvi/Dead Alive (1992)

Režisér Peter Jackson, predtým než priniesol na plátna Pána prsteňov, vytvoril filmovú lahôdku pre skutočných fajnšmekrov. Už ako napovedá samotný názov tejto snímky, rozpúta poriadne krvavú zombie apokalypsu. S jej uvedením sa spája aj zaujímavá príhoda, pretože ľudia vo Švédsku dostávali pri vstupe do sály vrecká na zvracanie. Dôvodom je, že sa film považuje za vôbec najkrvavejší, aký kedy vznikol. O tom svedčia aj litre krvi, ktoré sa v ňom doslova prelievajú.

Kým mnoho divákov zostane šokovaných brutalitou, ďalší sa dobre bavia na humore, ktorý tomuto filmu nechýba. Potom je tu tretia skupina divákov, ktorá si popritom všetkom, čo sa na plátne odohráva, stíha všímať aj milostný príbeh, o ktorom vlastne tento film skutočne je. Ukazuje totiž príbeh lásky, avšak trochu inak, než sme na to možno zvyknutí.

Matka!/Mother! (2017)

Horor, ktorý mnohým nedal spávať a jeho myšlienka divákom vŕtala ešte dlho v hlavách. Alebo myšlienky a vysvetlenia, pretože interpretácií tohto filmu bolo hneď niekoľko. Keď ho sledujete, vidíte príbeh tehotnej ženy a jej manžela, ktorým sa začnú diať zvláštne veci. Ich dom sa plní cudzími ľuďmi, ktorých nedokážu dostať preč. Postupne nastáva peklo. O čo však ide skutočne?

Podľa niektorých vysvetlení by snímka Matka! mohla byť metaforou na pomaly sa rozpadajúci vzťah, ďalšie presne vysvetľujú jednotlivé momenty a detaily, ktoré vidíme, prostredníctvom Starého zákona, ktorý má vlastne predstavovať. Či sa už necháte unášať príbehom, alebo začnete hlbšie skúmať, o čo vo filme ide, je na vás. Pravdepodobne rozdielnosť názorov na to, ako by to naozaj malo byť, prispela k jeho nepochopeniu a negatívnym recenziám. Kým pre niektorých divákov ide o majstrovské dielo, ďalší ho úplne nepochopili, a tak zostali zmetení.

Osvietenie/The Shining (1980)

Jedným z najdiskutovanejších hororov, ktorý sa dnes už považuje za klasiku, priniesol množstvo teórií. Autor predlohy Stephen King má však svoje vlastné vysvetlenie, o ktorom mnohí netušili. Do svojej knihy totiž zakomponoval myšlienku boja s alkoholom a zverstiev, ktoré ľudia páchajú, keď do nich alkohol vstúpi. Niektorí diváci zas začali konšpirovať a v Kubrickovom Osvietení videli priznanie k falošnému pristátiu na Mesiaci, genocídu alebo holokaust. Dokonca vznikla dokumentárna snímka s názvom Room 237, ktorá sa pokúša preskúmať všetky možné symboly objavené v tomto kultovom filme.

Suspiria (1977)

Horor Suspiria, ktorý sa dočkal svojho remaku v roku 2018, divákov zavádza do prostredia baletnej akadémie, kam spolu s nami prichádza aj talentovaná Američanka Suzy. Nenechajte sa však oklamať týmto umeleckým prostredím. Veľmi rýchlo sa totiž zmení na hororové miesto, kde sa odohrávajú skutočne zvláštne veci. Aby ste skutočne pochopili, o čom je, musíte dávať pozor. Zahráva sa totiž s exorcizmom spôsobom, ktorý inšpiroval mnohé ďalšie snímky.

Twin Peaks/Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992)

Keby máme vybrať víťaza tohto rebríčka, stal by sa ním nepochybne režisér David Lynch a jeho Twin Peaks. Film s týmto názvom nadväzoval na rovnomenný seriál, ktorého dve série dodnes patria medzi najväčšie seriálové skvosty, aké boli kedy vytvorené. Pri Lynchovi sme zvyknutí, že ničomu nerozumieme a inak to nie je ani v tomto prípade. Pomyselne to zaklincoval treťou sériou seriálu Twin Peaks, ktorú uviedol po 27 rokoch od premiéry tej prvej. Ak ste v nej mali pocit, že tušíte, o čo tam skutočne ide, tu sa s touto myšlienkou nadobro rozlúčite.

Jakubov rebrík/Jacob’s Ladder (1990)

Hlavný hrdina Jacob je vojnovým veteránom, ktorý, ako môžeme vidieť hneď v úvode, je zranený na bojisku. Jeho spomienky na toto obdobie aj čas, kedy bol ženatý a žil so svojimi deťmi, sa zlievajú dohromady. Postupne zisťujeme, že je to v dôsledku drogy, ktorá dostala názov Rebrík. Samotná hlavná myšlienka filmu, ktorá je ukrytá za týmito všetkými výjavmi, je pre mnohých prekvapením. Jacob je totiž zabitý rukou vojaka z vlastných radov, a tak je snímka dokonalým zobrazením neba, pekla a miesta, na ktorom uviazli ľudské duše.

Slnovrat/Midsommar (2019)

Poriadne divákom poplietol hlavy aj Slnovrat, ktorý síce spadá do kategórie hororov a aj sa tak prezentoval pri uvedení, no možno práve toto zaradenie spôsobilo mnohým ľuďom sklamanie. Ak by totiž tušili, že idú do kina na drámu, pozerali by sa naň pravdepodobne inak.

Už v úvode sledujeme, že to hlavnej dvojici vo vzťahu úplne neklape. Napriek tomu sa vydávajú spolu na výlet do severnej Škandinávie na slávnosť slnovratu. Prostredie a použité kostýmy sú mimoriadne atraktívne, a tak dostávame možnosť spoznávať zaujímavé, ale aj desivé rituály, ktoré sa počas tohto obdobia odohrávajú. Čo ak vám teraz povieme, že v skutočnosti bol tento film o tom, ako sa odpútať a rozísť s osobou, s ktorou vám to už nefunguje?