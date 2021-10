“Poprad by bol turistickým nešťastím,” píšu analytici. Predpovedali, ktoré okresy sa pridajú do čiernej farby

Dáta bez pátosu vo svojom novom príspevku predpovedali, ktoré okresy sa pridajú do čiernej farby k ostatným okresom.

“Bolo ich 5, je ich 10,” otvorili analytici príspevok.

Námestovo, Medzilaborce, Humenné a Vranov budú ďalšie

Takto znejú predpovede na ďalšie čierne okresy v mape. Táto predpoveď nemusí výjsť, upozorňujú a dodávajú, že zaradenie Popradu do čiernej by bolo “turistickým nešťastím,”. Pri svojej predpovedi vychádzali z dát pozitívnych PCR a antigénových testov a zároveň z percenta zaočkovaných obyvateľov v okrese.

Upozornili aj na dáta, ktoré vedú k ich predpovediam. V momentálnych desiatich čiernych okresoch sa nachádza 10 percent obyvateľstva (540-tisíc ľudí), plná zaočkovanosť na tieto okresy je 37 percent.

Oproti tomu zvyšok Slovenska dosahuje zaočkovanosť 45 percent. “Nie, nie je to opačne. Takto je to dakt, také sú dáta a veľmi skoro sa to ani nezmení.”

V priebehu minulého týždňa pribudla v Starej Ľubovni len jedna osoba na 65 rokov, ktorá sa dala zaočkovať. “Teta Irma (predpokladáme). Slovom – jedna.”

Za ten istý čas pribudlo v okrese 430 pozitívnych testov, za posledných 10 dní teda 599 nových prípadov. Z týchto dát bolo 56 nových prípadov tvorených občanmi nad 65 rokov.

Počas vlny delta stále platí, že 85 percent úmrtí tvorí táto skupina (občania nad 65 rokov) – “Za deltu u nás zatiaľ z 396 rovných 336,6 ľudí.”

Analytici ukončili príspevok pomerom zaočkovanosti k zbytku Slovenska – pokiaľ prognóza výjde, pomer zaočkovanosti v čiernych okresoch už nebude 37:45 (percent), ale rovných 37:47.

Prešovu stačí 150 očkovaných na to, aby sa už nikdy neocitli v čiernej farbe

Prešovský okres sa môže v rámci COVID automatu vyhnúť čiernej farbe, informuje SITA. K prelomeniu kľúčovej hranice mu chýba približne 150 zaočkovaných. V Prešovskom okrese je aktuálne 64,74 percenta plne zaočkovaných ľudí vo veku nad 50 rokov.

Pri dosiahnutí 65-percentnej hranice sa stupeň rizikovosti v okrese zníži o jeden stupeň smerom nadol. Informoval o tom dnes hovorca Prešova Vladimír Tomek. Poukázal pritom na to, že počty infikovaných ochorením COVID-19 rastú aj v tomto meste.