Popoluška s princom sa nepobozkali, Alžbetka a Jakub spolu nevychádzali. Tieto fakty ste o obľúbených vianočných rozprávkach nevedeli

Vianoce by neboli Vianocami bez klasických rozprávok. A hoci ste ich videli už veľakrát, určite ste o nich nepočuli tieto fakty.

Článok pokračuje pod videom ↓

Blížia sa Vianoce a s nimi aj vianočný program v televízii, ktorý vám prinesie množstvo klasických vianočných rozprávok a filmov. Tie už neodmysliteľne patria k týmto sviatkom a síce ste ich videli už veľakrát, stále si môžete tento zážitok ozvláštniť tým, že sa dozviete fakty o týchto rozprávkach, o ktorých ste doteraz nemali ani len potuchy.

Tri oriešky pre Popolušku

Ako informuje portál STVR, za obľúbenou Popoluškou sa skrýva omnoho viac, ako by ste čakali. Tak napríklad, hoci ide o československú rozprávku, ako prví ju videli ľudia vo vtedajšom Sovietskom zväze. Premiéru v Československu mala totiž až o dva týždne neskôr. Scenár k tejto rozprávke pritom vznikol ako spojenie dvoch rozprávok Boženy Němcovej: O Popoluške a O troch sestrách.

Nabudúce, keď budete túto rozprávku sledovať, určite sa tiež zamerajte na postavu Dory. Herečka Dana Hlaváčová, ktorá si ju zahrala, bola totiž počas natáčania v šiestom mesiaci tehotenstva. A keď už sa budete zameriavať na takéto detaily, skúste si všimnúť Popoluškinu dablérku v scéne, keď Popoluška preskakuje na koni strom.

Viete, čo z tohto príbehu navyše robí skutočný príbeh lásky? To, že náklonnosť medzi Popoluškou a jej princom dokážete cítiť aj bez toho, aby sa za celý film aspoň raz pobozkali. Všimli ste si niekedy, že v tejto klasike chýba bozk?

Princ a Večernica

Tri oriešky pre Popolušku však nie je jediný film, v ktorom zažiarila Libuše Šafránková. Známa je tiež v role krásnej Večernice v rozprávke Princ a Večernica. A ako uvádza portál ČSFD, aj za touto rozprávkou sa skrýva hneď niekoľko zaujímavostí.

Všimli ste si niekedy bližšie Slunečníkovu korunu? Je totiž vytvorená z dikobrazích bodliakov. Kto vie, koľko úsilia a peňazí stálo jej vyrobenie, keďže kostýmy v tejto rozprávke boli celkovo drahé. Dokonca až tak, že si scénu, kedy padne princ so svojimi sestrami do rybníka, nechali pri natáčaní až na záver, keďže nechceli zničiť ich kostýmy. A dobre, že tak urobili, keďže nik neskontroloval dno tohto rybníka, a tak až neskôr zistili, že bolo zanesené bahnom a herci po padnutí do neho strašne zapáchali.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martina Burdová (@martinaburdova)

To však nebol jediný zápach, ktorý sa pri nakrúcaní objavil. Scéna so šunkovou bitkou sa totiž natáčala niekoľko dní, a tak použitá šunka po čase začala zapáchať.

Mrázik