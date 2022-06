Poľsko opäť zasahuje do práv žien: Register tehotenstiev vyvoláva hnev, opäť sťažuje prístup k interrupciám

Poľská opozícia v pondelok odsúdila opatrenie vlády nariaďujúce lekárom zostaviť register tehotenstiev a argumentovala, že to bude „nový nástroj na postihy proti ženám“. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Tento najnovší spor vznikol v krajine, kde je už pre ženy extrémne ťažké dostať sa k interrupcii, pretože v zákone boli urobené sporné zmeny.

Na základe nariadenia vydaného ministrom zdravotníctva Adamom Niedzielským musia byť teraz tehotenstvá zaznamenávané v registri – spolu s minulými aj súčasnými ochoreniami, návštevami u lekára, liečbou a krvnou skupinou.

Ministerstvo zdravotníctva vysvetlilo, že takéto informácie pomôžu každému lekárovi – v Poľsku alebo v zahraničí – byť nápomocný svojim pacientom.

Opoziční politici a aktivisti namietajú, že online lekárske záznamy môžu byť dostupné aj prokuratúram obsadeným vládnucimi populistami, ktoré sa musia držať súdneho príkazu.

Európska únia opakovane varovala Varšavu pred politickým zasahovaním do poľského súdnictva.

Register môže poslúžiť „na prenasledovanie a ovládanie Poliek“

Liberálna poslankyňa Kamila Gasiuková-Pihowiczová novinárom povedala, že register môže poslúžiť „na prenasledovanie a ovládanie Poliek, vytvorí nový nástroj na postihy, kontrolu, politický vplyv štátu na naše životy, na naše zdravie, na naše rodiny“.

Joanna Pietrusiewiczová, predsedníčka Nadácie pre dôstojný pôrod, uviedla pre denník Gazeta Wyborcza: „V inej dobe by presun takýchto informácií do systému nevyvolával obavy. Ale v súčasnej situácii je to pre nás jednoznačný signál o ďalšom pokuse štátu zasahovať do životov žien.“

Katarzyna Lubnauerová, zákonodarkyňa z opozičnej liberálnej strany Moderná (Nowoczesna), vyhlásila, že vláda šesť rokov obmedzuje reprodukčné práva žien, „kúsok po kúsku“.

Najprv vláda obmedzila núdzovú antikoncepciu, keďže bola iba na predpis, a potom zrušila štátne financovanie oplodnenia v skúmavke, spresnila Lubnauerová.

A v roku 2020 sa ústavný súd postavil na stranu pravicovej vlády, keď rozhodol, že prerušenie tehotenstva z dôvodu poškodenia plodu je protiústavné.

To vyústilo do ďalšieho sprísnenia už i tak reštriktívnych zákonov o interrupciách, preto museli tisíce žien hľadať pomoc v zahraničí.