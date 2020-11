Polícia zistila totožnosť mužov a ženy z protestu. Ľudia ich “natreli” už do niekoľkých minút

Polícii sa podarilo odhaliť totožnosť niektorých osôb, ktoré by mohli svojimi informáciami napomôcť pri objasnení viacerých trestných činov v súvislosti so zhromaždením, ktoré sa uskutočnilo 17. októbra v Bratislave. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Fotografie zverejnila na sociálnej sieti v stredu (11. 11.). “Vďaka vášmu prístupu a rýchlej reakcii boli pár minút po zverejnení tohto statusu stotožnené viaceré osoby. Taktiež ďakujeme našim kolegom z iných krajských riaditeľstiev Policajného zboru, ktorí taktiež pomohli poznatkami a zdieľaním,” reagovala.

Podľa slov bratislavskej krajskej policajnej hovorkyne Lucie Mihalíkovej bolo doposiaľ vznesené obvinenie celkovo voči dvom mužom z obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 12 až 25 rokov. Policajti priebežne analyzujú a vyhodnocujú získané audiovizuálne záznamy, ako aj iné informácie s cieľom vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám.

Dvaja muži už boli obvinení

Trest odňatia slobody na 12 až 25 rokov hrozí v prípade preukázania viny v zmysle zákona dvom mužom v súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo počas zhromaždenia pred Úradom vlády SR dňa 17. októbra. Vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa spáchaného za krízového stavu.

“Obvineniu z uvedeného trestného činu už čelia dvaja muži: 31-ročný Martin J. z okresu Poprad a 31-ročný Pavel R. štátny občan Českej republiky. Podľa zabezpečenej dôkaznej situácie obvinení muži v sobotu (17. 10.) krátko pred 16.00 h po príchode vodného dela pred Úrad vlády SR začali hádzať kamene a dlažobné kocky do policajtov velených do bezpečnostného opatrenia,” uviedla polícia. Hodené predmety opakovane zasiahli policajtov do prilby na hlave, hrude a viacerých miest na tele.