Polícia vyhlásila mimoriadne pátranie: Iba 15-ročné dievča zmizlo s 22-ročným mužom. Tu ich videli naposledy

Polícia Slovenskej republiky dnes vyhlásila mimoriadne pátranie po 15-ročnej Michaele Krškovej a jej 22-ročnom priateľovi Adamovi Ciupovi, píše sa na oficiálnom profile polície na sociálnej sieti.

Nezvestnú Michaelu naposledy videli dňa 20. 08. 2024 o 15:00 h v obci Lazy pod Makytou, kde ju prišiel navštíviť 22-ročný Adam. Spolu odišli na neznáme miesto a nikto nevie, kde sa v súčasnosti nachádzajú.

Mali so sebou kufor

„Michaela je vysoká cca 157 cm, je štíhlej postavy, má 47 kg. Má čierne vlasy pod plecia a hnedé oči. Na krku mala čierny náhrdelník z plastu,“ píše polícia. Mala oblečené čierne tielko, hnedé dlhé nohavice a károvanú košeľu. Mala so sebou aj modrý skladací kufor. Jej priateľ bol naposledy videný svojou matkou na adrese svojho pobytu v obci Horné Kočkovce dňa 20. 08. 2024 o 17:55 h. Následne odišiel na neznáme miesto a nikto ho odvtedy nevidel.

„Adam je 180 cm vysoký, štíhlej postavy, váha 70 kg. Má tmavoplavé vlasy uviazané do chvosta siahajúce po plecia a modré oči. Jeho chôdza je prirodzená. Naposledy mal oblečené tmavé čierne tričko s neznámym nápisom, teplákové bermudy čiernej farby, čierne plátenné tenisky zn. Vans. So sebou mal plátenný bielo-čierny batoh so šnúrovými popruhmi,“ dodáva polícia.

V komentároch na sociálnej sieti sa ale píše, že hľadaná osoba už so sebou nemá spomínaný modrý kufor. Dvojica vraj bola naposledy videná ešte v utorok o 23:00 na vlakovej stanici v Košiciach. Dievča malo topánky značky Vans a veľký longboard. Ak máte o spomínaných osobách akékoľvek informácie, volajte číslo 158.