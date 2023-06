Polícia obvinila muža, ktorý sa mal vyhrážať prezidentke Čaputovej a exministrovi Naďovi

Polícia obvinila zadržaného muža, ktorý sa mal vyhrážať prezidentke Zuzane Čaputovej a exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi. Zároveň bol podaný podnet prokurátorovi na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Pre TASR to potvrdila Zuzana Hrabovská z Prezídia Policajného zboru. Upozornili na to Tvnoviny.sk.

„Vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesla obvinenie zadržanej podozrivej osobe za trestné činy vydierania, nebezpečného vyhrážania a nedovoleného ozbrojovania, ktorých sa dopustila aj v súvislosti s vyhrážkami bývalému ministrovi obrany a prezidentke SR,“ uviedla Hrabovská.