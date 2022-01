Policajti ignorovali lúpež, pretože hrali populárnu mobilnú hru. Kalifornský súd rieši bizarný prípad

Policajti v americkej metropole Los Angeles údajne ignorovali prebiehajúcu lúpež kvôli populárnej mobilnej hre Pokemon Go. Prípad sa síce odohral ešte v roku 2017, no kalifornský súd ho rieši až teraz, informuje portál SkyNews.

Luis Lozano a Eric Mitchell totiž neuspeli s odvolaním sa proti obvineniu z pochybenia, ktoré sa z časti zakladá na nahrávke zo služobného auta. Bola aprílová sobota v roku 2017, keď spomínaní muži zákona dostali prostredníctvom vysielačky hlásenie o prebiehajúcej lúpeži v blízkom obchodom dome.

Zašívali sa v uličke

Namiesto okamžitej odpovede ale hlásenie ignorovali. Dôvodom malo byť to, že sa venovali inej činnosti, konkrétne hraniu vtedy veľmi populárnej mobilnej hry s názvom Pokemon Go. Ide o interaktívny titul, pri ktorom sa musia hráči prechádzať so svojimi mobilnými zariadeniami po meste, aby pochytali rôznych pokémonov.

Krátko na to ich jeden z veliacich dôstojníkov zbadal “zašitých” v policajnom aute vo vedľajšej uličke, len niekoľko metrov od miesta incidentu. Všetko to samozrejme zachytila aj služobná kamera, ktorá ich usvedčila zo zanedbania povinností.

Lozano a Mitchell boli síce zo zboru prepustení, no snažia sa očistiť svoje mená. Tvrdia, že hlásenie z nejakého dôvodu nepočuli a nemohli tak reagovať. Spomínané video ale hovorí o opaku. Po niekoľkých minútach je na ňom navyše počuť, ako sa dvojica rozpráva o svojich herných úspechoch a o tom, čo za pokémonov už v ten deň stihli pochytať. Ich odvolanie teda bolo odmietnuté a svoju situáciu si len zhoršili.