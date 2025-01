Polárny vír silnie a čoskoro opäť udrie: Budú sa prepisovať rekordy, túto krajinu čaká obrovská zima

Polárny vír sa opäť hlási o slovo a v poslednom období výrazne naberá na intenzite. Slovensko a Európa by sa síce tentoraz mali vyhnúť jeho vplyvu, no to sa nedá povedať o USA a Kanade.

Tieto krajiny totiž čakajú poriadne divoké dni až týždne. Polárny vír do tejto oblasti prinesie chladnú masu vzduchu a podľa odborníkov hrozí, že pôjde o najchladnejšiu zimu za posledné roky, uvádza iMeteo. Vír by mal byť v najbližších dňoch pretiahnutý, pretože jeho vnútorné jadro sa delí na dve časti.

Extrémna zima

„Práve mohutné jadro nad USA prináša do Štátov už niekoľko týždňov extrémne chladné počasie, ktoré ešte nekončí − práve naopak, naberá na intenzite,“ píše iMeteo. Extrémna zima by mohla v oblasti pretrvať až do februára a jej vrchol dorazí budúci týždeň. Veľkú časť USA a Kanady tak čaká krutá zima a husté sneženie. Očakávajú sa aj nové teplotné rekordy.

„Polárny vír je, zjednodušene povedané, obrovská cirkulácia vzduchu nad severnou aj južnou pologuľou. Skladá sa z dvoch hlavných vrstiev, pričom jeho vrchná vrstva siaha až do stratosféry, a tento obrovský vír môže veľmi výrazným spôsobom formovať počasie na celej našej planéte,“ vysvetľuje portál.