Podmienky pre prilietajúcich na Slovensko sa menia. Ak prídete z rizikovej krajiny, čaká vás karanténa

Cestujúci budú musieť uviesť údaje, z ktorej krajiny prilietajú a kde sa budú zdržiavať, najneskôr do 24 hodín pred príletom na Slovensko. Po prílete z rizikovej krajiny sa budú musieť preukázať negatívnym testom na COVID-19 a ísť do karantény.

Ako dnes avizoval minister zdravotníctva Marek Krajčí, už 1. septembra sa dozvieme, ktoré nové krajiny budú na zozname rizikových, resp. červených. Aj preto vyzval ľudí, aby si dovolenky na september v obľúbených destináciách radšej neplánovali.

Vypĺňať sa bude formulár

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súvislosti s povolením letov aj z epidemiologicky rizikových krajín zavedie od 7. septembra tzv. elektronický formulár pre cestujúcich prichádzajúcich na Slovensko. Potvrdil to v stredu po rokovaní vlády minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Cestujúci budú musieť uviesť údaje, z ktorej krajiny prilietajú a kde sa budú zdržiavať, najneskôr do 24 hodín pred príletom na Slovensko. Po prílete z rizikovej krajiny sa budú musieť preukázať negatívnym testom na COVID-19 a ísť do karantény.

Ide o nariadenia hygienikov

“Budeme vedieť, kto to je, kedy priletel a budeme ho potom vedieť inštruovať v zmysle nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ). Nespochybňujem epidemiologickú situáciu, ale hovorím o tom, že nebudem obmedzovať módy dopravy a budeme rešpektovať nariadenia ÚVZ,” uviedol Doležal.

To podľa neho nič nemení na tom, že občan z červenej krajiny sem nesmie pricestovať. “Hovorím, že sem môže priletieť lietadlom, môže dať zarobiť nášmu letisku, lebo z toho benefitujú letiská v okolitých krajinách. Naše letecké spoločnosti, respektíve letecké spoločnosti, ktoré podnikajú na Slovensku, a naše letiská z toho nemajú žiadny príjem,” poznamenal minister dopravy s tým, že budú absolútne rešpektovať nariadenia hygienikov.

“Jedna vec je epidemiologická situácia, druhá vec je kondícia našich letísk a možnosti cestovať. Súčasný stav je taký, že napríklad prostredníctvom rakúskeho letiska, budapeštianskeho alebo pražského letiska sem pricestuje občan a cez voľnú hranicu sa dostane na Slovensko. To znamená, nemáme o ňom žiadnu informáciu, nič o ňom nevieme,” upozornil Doležal. “Určite je menším zlom, ak dám zarobiť našim letiskám, to je mojou úlohou ako ministra dopravy, a zároveň získame od cestujúcich cenné údaje,” dodal minister dopravy.