Počuli ste už o havanskom syndróme? V roku 2016 prekvapil amerických diplomatov

Diplomatov zachvátila neznesiteľná bolesť hlavy a uší a počuli zvláštny zvuk. Podarí sa po štyroch rokoch odhaliť jeho príčinu?

Čo havanský syndróm vyvolalo?

Ako informuje portál Live Science, v roku 2016 postihla amerických diplomatov v kubánskej Havane séria bizarných príznakov pripomínajúcich neurologické ochorenie. Ako píše National Academy od Sciences (NAS), diplomati pracujúci na americkej ambasáde počuli intenzívny zvuk, ktorý bol sprevádzaný ostrou bolesťou hlavy a uší. Iných trápilo nepríjemné zvonenie v ušiach, kognitívne ťažkosti, závraty či poruchy videnia.

U niektorých ľudí sa príznaky objavili náhle a následne celkom vymizli. U iných sa však objavovali postupne a chronické závraty, dysfunkcia vnútorného ucha, ktoré je zodpovedné napríklad za udržiavanie rovnováhy a očné pohyby, či psychologické ťažkosti, ich trápili dlhodobo.

Podobné príznaky sa neskôr objavili opäť, postihli však zamestnancov amerického konzulátu v čínskom meste Guangzhou. Ako informuje portál NBC News, situácia sa neskôr opakovala a havanský syndróm postihol aj zamestnancov CIA pracujúcich v Rusku či v ďalších krajinách. Do vyšetrovania prípadov sa pustilo aj americké ministerstvo zahraničia a vyzvalo odborníkov, aby zistili, čo príznaky zapríčinilo.

Bolo za tým Rusko?

Podľa NAS lekári nedokázali odhaliť žiadne neurologické ochorenie, ďalšou z možností preto bola otrava chemikáliami, neznáme infekčné ochorenie či psychologické ťažkosti. Tieto príčiny však boli označené za nepravdepodobné. Odborníci napokon došli k záveru, že príznaky spôsobila pulzná rádiofrekvenčná energia. Ide o energiu, ktorá zahŕňa rádiové vlny a mikrovlnné žiarenie.

Ako informuje portál The New York Times, odborníci zatiaľ nedokážu s istotou určiť, či príznaky niekto vyvolal zámerným útokom na vybrané skupiny ľudí, je to však jedna z možností. Išlo totiž o energiu, ktorá bola zrejme zámerne nasmerovaná a pulzujúca, čo znamená, že neprišla z náhodného zdroja z prostredia, v ktorom sa v tom čase diplomati nachádzali. Okrem toho, niektorí postihnutí pri neskoršom vyšetrovaní udávali, že najvýraznejšie pociťovali príznaky na konkrétnom mieste v miestnosti a bolo možné cítiť, že energia prichádza z istého smeru.

Americké ministerstvo zatiaľ neoznačilo konkrétneho vinníka, v roku 2018 sa však v časopise NBC News objavil článok informujúci o tom, že americké spravodajské agentúry podozrievajú z útoku Rusko. Úrady vyzvali k opatrnosti a všetkých diplomatov pracujúcich v zahraničí informovali, ako majú postupovať, keby sa u nich havanský syndróm nečakane prejavil.