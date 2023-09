Po 90 rokoch vyriešili prípad brutálnej vraždy v Prahe. Kto rozštvrtil prostitútku a v kufroch časti tela poslal vlakom na Slovensko?

Ide azda o jeden z najznámejších a najbrutálnejších prípadov vrážd, ktoré sa nikdy nepodarilo riadne objasniť. 2. septembra 1933 objavil pracovník železníc na stanici v Bratislave v kupé vo vlaku z Prahy starý hnedý kufor. V jeho vnútri sa našlo niečo, čo nikto nečakal: odrezaná ženská hlava a dolné končatiny zabalené v posteľnej bielizni. V rovnaký deň bol nájdený podobný kufor aj na stanici v Košiciach. V ňom sa našiel trup rovnakej ženy a vlak prišiel taktiež z Prahy. Vraha dodnes nikto nepoznal.

Deväťdesiat rokov starý prípad sa ale po rokoch podarilo konečne objasniť, informuje český web iDnes.cz. Riaditeľ Múzea Polície Českej republiky, Radek Galaš, mená pravdepodobných páchateľov oznámil dnes 21. septembra na prednáške, ktorá sa nevyriešenému prípadu vraždy venovala. Podľa Galaša začalo vyhodnocovanie stôp DNA ešte v roku 2017.

Vraždu sa nikdy poriadne nepodarilo objasniť

Zavraždenou prostitútkou bola žena menom Otýlie Vranská. Prípad otriasol Českom a Slovenskom v septembri 1933, a to najmä preto, že aj keď vtedajší vyšetrovatelia mali niekoľkých podozrivých, nikto nikdy za brutálnu vraždu Otýlie nebol riadne potrestaný. Vyšetrovateľom prácu komplikovali vtedajšie metódy riešenia kriminálnych prípadov, aj falošné stopy.

Prípad tak viac-menej zapadal prachom až do spomínaného roka 2017, kedy sa po dlhej dobe pohol vpred a začalo sa s riadnym skúmaním stôp DNA.

Rozštvrtená prostitútka

Vranská bola „príležitostnou“ prostitútkou a pochádzala zo Slovenska. V Prahe ju zavraždili v noci z 31. augusta na 1. septembra 1933. Páchateľ či páchatelia jej telo rozštvrtili a jednotlivé časti uložili do dvoch kufrov, ktoré následne naložili do dvoch rôznych vlakov smerujúcich na Slovensko. Jeden kufor dorazil do Bratislavy, druhý do Košíc.

Za nechtami obete sa kriminalistom vtedy podarilo objaviť vlasy, ktoré boli dôkazným materiálom. Riešenie takýchto prípadov ale na tú dobu nebolo jednoduché a záležalo od viacerých krokov, ktoré bolo potrebné vykonať, aby sa našiel skutočný páchateľ. A bolo potrebné postupovať dôsledne. Policajní vyšetrovatelia tak boli odkázaní viac-menej len na svedectvá ľudí, ktorí obeť poznali, či náhodných okoloidúcich, ktorí si mohli niečo všimnúť.

Chyby, ktoré vyšetrovanie skomplikovali

„Kriminalistov vtedy viedol Josef Vaňásek. Detektívov bolo málo, nemali úplne jednoduché podmienky pri práci. Je tam niekoľko pochybení, ktoré keby sa nestali, prípad by pravdepodobne vyriešili oveľa skôr,“ cituje slová historika Miloša Vaněčka portál iDnes.

Ako historik dodal, policajti vtedy zle zosnímali odtlačky prstov obete, čo predĺžilo jej identifikáciu. Zmiatli ich aj falošné stopy v podobe anonymných listov od údajného „Fantóma ulice“. V listoch sa mal neznámy muž priznať k vražde Vranskej a aj ďalšej prostitútky.

Podozrivá dvojica milencov

Podozrivých páchateľov napokon policajtom pomohla identifikovať sestra obete. Vyšetrovateľom povedala, že Otýlia mala udržiavať romantický vzťah s istým kapitánom Josefom Pěkným. Ten ale mal na jednu spoločnú schôdzku prísť aj s milenkou Antoniou Koklesovou, ďalšou prostitútkou. Dvojica policajtom uviedla, že sa nápadník s Vranskou v ten istý večer rozišli – v dobrom. Ich cesty sa mali rozísť aj v ten večer.

Ako sa ale ukázalo, dvojica Pěkný a Koklesová Vranskú brutálne zavraždili, čo potvrdili aj výsledky DNA testov, ktoré českí policajti poznali už v roku 2020. S ich prezentáciou ale prišlo múzeum až dnes.

Skutočnými páchateľmi na 80 %

Dvojica svoju obeť zabila obzvlášť brutálne. Najskôr jej podrezali hrdlo, nasledovali údery sečnou zbraňou, pravdepodobne mačetou alebo sekáčikom na mäso, do hlavy, a bodné rany do hrudníka. Keď bola žena po smrti, jej telo rozrezali na menšie časti a zabalili do kufrov. Tie na stanicu doviezli kvôli ich váhe pravdepodobne na vozíku. Ako to ale celé bolo naozaj, sa zrejme už nikdy nedozvieme. Dokonca aj výsledky DNA testov treba podľa Galaša brať s rezervou.

„Našimi podozrivými sú dvaja, dlhodobo známy kapitál Josef Pěkný a prostitútka Antonia Koklesová. Nikdy po 90 rokoch nemôžete povedať, že ste si na sto percent istý. Sme si istí na 80 percent,“ uviedol Galaš.