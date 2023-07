Plávacie koleso, s ktorým sa dieťa môže utopiť. Známa sieť športových potrieb varuje pred svojím výrobkom

Známa sieť predajní športových potrieb varuje svojich zákazníkov pred plávacím kolesom pre deti Nabaiji. Existuje riziko, že dieťa by sa s ním mohlo utopiť.

Plávacie koleso pre deti

Decathlon tento problém oznámil Slovenskej obchodnej inšpekcii, ktorá oznam zverejnila na svojej stránke a predajca varuje pred svojím výrobkom. Problém sa týka Plávacieho kolesa pre deti Nabaiji, avšak len modelov s číslami 8752138, 8752140, 8752139.

„Spoločnosť Nabaiji si všimla riziko prevrátenia dieťaťa. Pri cúvaní môže hroziť riziko utopenia, nakoľko je dieťa pripútané a jeho hlava by mohla zostať pod vodou bez možnosti vrátiť hlavu späť do správnej polohy,“ uvádza sa na stránke. Stiahnutie sa týka produktov zakúpených od začiatku februára 2023 až do 23. júna 2023.

Predajca vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili vyššie uvedený výrobok, aby ho ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon, pričom im budú vrátené peniaze. Ak je to možné, tak by si zákazníci mali priniesť aj doklad o kúpe, alebo svoju zákaznícku kartu.