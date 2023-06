Pink zostala v šoku po bizarnom útoku: Virálne video ukazuje, ako jej fanúšička hodila vrecko s popolom svojej matky

Byť svetoznámou speváckou hviezdou má svoje za a proti. Veľa o tom vie aj Alecia Beth Moore, ktorú mnohí poznajú pod jej umeleckým menom Pink. Tá sa počas svojej kariéry stretla už so všeličím, no na nedávnom koncerte v Londýne ju jedna fanúšička prekvapila tak, že známa speváčka na moment onemela.

Takmer každá známa osobnosť si už zvykla, že im ich fanúšikovia zvyknú dávať darčeky rôznorodého charakteru. No to, čo nedávno počas koncertu v Londýne dostala speváčka Pink, zrejme od svojho fanúšika neobdrží každý.

Ako informuje web New Musical Express, Pink na nedávnom vystúpení v rámci série podujatí BST Hyde Park v Londýne čelila nepríjemnému momentu. Toho aktérkou bola fanúšička, ktorá speváčke počas hitu Just Like a Pill na pódium hodila nezvyčajný darček – plastové vrecúško s popolom svojej mŕtvej matky. Udalosť na video zaznamenali prítomní fanúšikovia, pozrieť si ho môžete nižšie.

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! 😭😂 pic.twitter.com/OkL4762fEs

— Andrew (@AsAndrewSpeaks) June 26, 2023