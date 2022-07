Peter vyhľadáva extrémne výzvy: Bez istenia vyliezol na najvyššiu stavbu Československa, strážnik ich chcel zabiť

Niekto sa venuje športu, iný si najradšej prečíta dobrú knihu či pozrie dobrý film. A potom je tu Peter, ktorý spolu so svojou partiou lezie a chodí na miesta, ku ktorým by sa väčšina ľudstva neodvážila ani len priblížiť. Reč je o najvyšších komínoch, vysielačoch, ale aj jaskyniach či schátraných budovách.

V rozhovore s Petrom z kanálu SK Adventures sa dozviete: Prečo s tým začal

Či sa dostal do život ohrozujúceho momentu

Ako na neho reaguje polícia

Na akú najvyššiu budovu vyliezol

Či je to legálne

Prečo ho chcel strážnik zabiť

Čo ťa vôbec motivovalo začať s takýmito aktivitami?

Už od mladšieho veku ma fascinovalo, lákalo a páčilo sa mi zdolávať vysoké objekty + ma inšpirovala tvorba zo zahraničia, dokonca presnejšie z Ukrajiny.

Trénoval si na nižších objektoch? Alebo si si rovno namieril na približne 100-metrový komín?

Samozrejme, začínalo to na úplne nízkych veciach ako stromy, lampy a podobne, až po veľmi dlhom čase „tréningu“ som vyliezol na prvý betónový komín, ktorý mal rovno 135 metrov a nachádza sa v Trebišove.

S akým cieľom robíš tieto, nebezpečne vyzerajúce, akcie? Je v tom nejaká hlbšia myšlienka?

Žiadna hlbšia myšlienka v tom asi nie je. Baví ma to, rád cestujem, a robím veci, ktoré bežnému človeku ani nenapadnú. Momentálne mám už aj fajn kolektív, niekedy som liezol a robil tieto aktivity sám. Práve vďaka YouTube som sa však spoznal so super ľuďmi, bez ktorých vlastne už ani nikde nejdem.

Strach z výšok u treba pravdepodobne nehrá rolu. Dostal si sa už do situácie, kedy si mal naozaj strach o život?

Z výšok nie, iba pádov. (smiech) Nikdy som sa nedostal do takej situácie. Viem, kde mám hranice a čo je „bezpečné“. Nikdy túto čiaru neprekračujem, tu nie je priestor na chyby, čiže si ich nemôžem dovoliť.

Na videách je s tebou často aj skupina ľudí, tvoríte spolu nejakú cielenú skupinu?

Áno je to v podstate moja crew, sú tam rôzni chalani, ktorí ma spoznali vďaka YouTube a chceli sa stretnúť. Raz som každého z nich niekam zobral, a tak nejak sme sa všetci spoznali. Máme rovnaké hobby ako lezenie, prieskum, urbex a podobne. Zaujímavý fakt je, že každý jeden je z inej časti Slovenska.

Na akú najvyššiu budovu si vyliezol?

Bol to 355 metrov vysoký odstavený AM Vysielač Liblice B (Česká republika). Je to zároveň najvyššia stavba v Česko – Slovenskom priestore. Video ešte ani nevyšlo, lebo sme tam boli nedávno.

Je tento druh aktivít legálny? Zisťuješ si nejak legislatívnu stránku?

Určite nie je vyslovene legálny, ale nie je to ani vyslovene nelegálne, niečo medzi. Skôr robíme lezením na rôzne objekty maximálne priestupky, ale v 95 % prípadoch to majiteľ ani nerieši.

Už neraz sa stalo, že počas výstupov sa začala pod objektami zhromažďovať polícia. Aký je bežný postup keď ťa „chytia?“

Klasicky sa pýtajú, kto sme, čo sme, a prečo sme tam liezli. Či sa nikomu nič nestalo, či sme mali povolenie. Po zodpovedaní ma pustia hneď na mieste, alebo ma odvedú na stanicu, kde mi položia tie isté otázky. Preberieme ich, no nikdy to nekončí nijak trestne alebo zle. Po zodpovedaní idem domov a vybavené.

Aké sú neskôr následky? Musíš zmazať obsah či zaplatiť pokutu?

Následky ani moc nie sú. Pokutu som platil za používanie dronu na zakázanom mieste (to som nevedel), to bola zatiaľ jediná pokuta, čo som musel platiť, ale Boh vie, koľko ich je ešte na ceste, keďže vyhrážok je pod každým videom množstvo.

Ako sa k tebe správajú policajti/sbskári?

Ktorí ako. Policajti slušne, a tak ako by mali, nemôžem sa nikde na nikoho sťažovať. Samozrejme, ak sa k nim človek nespráva ako idiot, prečo by sa oni mali.

Na objekty lezieš bez istenia. Myslíš si, že je to dobrý príklad/motivácia pre fanúšikov? Nebojíš sa, že tvoja činnosť môže iným spôsobiť nešťastie?

Leziem/e bez istenia, lebo vtedy to je ono, je to vzrušujúcejšie a väčší zážitok. Moje videá nie sú žiaden príklad ani motivácia pre iných robiť podobné veci, od toho sú varovania na začiatku každého nebezpečného videa alebo v popise.

Áno, bojím sa, pretože vidím, ako to sem-tam nejakí neskúsení ľudia skúšajú. Ale nie je v mojej kompetencii ovplyvňovať to. Na internete sa dá nájsť veľa zlého, čo by ľudia nemali robiť, no robia to aj napriek varovaniam.

Na svojom kanály píšeš, že všetky akcie sú precízne naplánované. Ako vyzerá taká príprava?

Samozrejme, príprava spočíva v preskúmaní miesta a zistením si informácii o každej lokalite, na ktorú idem. Či už urbex, lezenie alebo aj pyrotechnika, beriem všetku výbavu, ktorá by mohla byť potrebná, potom v teréne robím to, čo uznám za vhodné v rámci toho načo sme na dané miesto prišli.

Okrem lezenia sa venuješ aj urbexu, čo je v podstate objavovanie ruín a starých zabudnutých miest. Čo najzaujímavejšie/najdesivejšie si už počas týchto objavov videl?

Uf, tých miest je dosť, nenapadá mi nejaký konkrétny nález. Najradšej mám však opustené atómové kryty, ktoré sú plné vybavené. Bol som aj v laboratóriách, strojárňach, rôznych halách a továrňach, alebo aj baniach. Dá sa nájsť ozaj všeličo od vybavenia po zabudnuté výbušniny v bani.

Dosť zaujímavé bolo dvojhlavé prasa v nádobe v jednom laboratóriu kde bol kamoš, no tam sa zatiaľ iba chystám. Veľmi zaujímavá bola aj munícia, míny, zbrane a granáty z druhej svetovej vojny. Najdesivejšie bolo asi to, ako sme sa skryli v opustenej bani Bankov pred SBS, ktorý nás naháňal so zbraňou a kričal že nás „od*ebe“. Je to aj na videu.