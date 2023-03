Patrí medzi tie najúspešnejšie, aké Nicolas Cage natočil: Kvôli tomuto filmu ho fanúšikovia občas na ulici prefackali

Nicolas Cage má na konte desiatky filmov. Možno ho poznáte z počinov ako Con Air, Ghost Rider či Čarodejov učeň. Medzi jeho najznámejšie však patrí film Pod vplyvom splnu, v ktorom si zahral po boku Cher. Ten zapríčinil, že ho niekoľko fanúšikov na verejnosti prefackalo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Film získal 3 Oscarov

Nicolas Cage sa vo filmovom priemysle pohybuje už viac ako 40 rokov. Medzi jeho úspešné diela patrí napríklad film Pod vplyvom splnu (Moonstruck), v ktorom si zahral spolu so speváčkou Cher, píše web The Vintage News. Na plátna sa film dostal v roku 1987 a Cage v ňom hrá Ronnyho Cammareriho. Cher hrá Lorettu Castorini a Ronny je brat jej snúbenca.

Pod vplyvom alkoholu Loretta a Ronny prežijú vášnivú romancu, ktorá postupne prerastá v niečo viac. Film začínal s rozpočtom 15 miliónov dolárov, no napokon zarobil viac ako 122 miliónov dolárov. V roku 1988 získal 6 nominácií na Oscara a 3 napokon aj vyhral.

Ikonická je najmä scéna, v ktorej Ronny a Loretta strávili spolu noc. Ráno si Loretta uvedomí, že podviedla svojho snúbenca s jeho vlastným bratom. Ronnymu povie, že na to, čo sa stalo, musia obaja zabudnúť a vziať si so sebou tajomstvo do hrobu. Ronny jej na to ale povie, že to nemôže urobiť, pretože sa do nej zamiloval.

Na fanúšikov sa nehnevá

Práve v tomto bode dá Loretta Ronnymu dve facky a povie mu, aby sa prebral. Cage hovorí, že viackrát sa stalo, že sa fanúšikovia rozhodli prehrať si tú scénku naživo. Podľa ETonline sa párkrát stalo, že k nemu fanúšik filmu prišiel, zakričal Lorettinu repliku a dal Cageovi facku.

Podľa Cagea je to ale súčasť jeho práce a nikdy sa na fanúšikov príliš nehneval. Podľa neho si možno niektorí myslia, že im vďaka tomuto zabezpečí úlohu vo filme. Mimochodom, úlohu vo filme Pod vplyvom splnu Cage pôvodne ani nechcel prijať, veľmi totiž chcel hrať vo filme Bozk upíra (Vampire´s Kiss). Jeho agent ho však napokon presvedčil, že v Bozku upíra bude môcť hrať v prípade, ak si zahrá aj Ronnyho Cammareriho.

Neskôr Cage priznal, že je svojmu agentovi vďačný, postavu Ronnyho si totiž obľúbil, rovnako ako celý film. V rozhovore pre Parade v roku 2009 herec priznal, že facky neboli to jediné divné, čo po natáčaní film zažil. Istý čas mal totiž údajne na krku tichého stalkera.