Ako 11-ročná hrala prostitútku, matka ju nechala pózovať nahú pre Playboy: Herečku Brooke Shields to navždy poznačilo

Už od detstva bola stredobodom pozornosti a jej matka ju v tom podporovala. Dokonca ju ako maloletú nechala pózovať pre Playboy a hrať vo filme prostitútku. V novom dokumente Brooke Shields so slzami v očiach hovorí o tom, ako ju to poznačilo.

V článku sa dozviete aj: ako sa začala kariéra Brooke Shields;

čo všetko jej matka dovolila robiť;

prečo ju do dnešného dňa chráni;

aký bol prvý film, v ktorom sa ako dieťa objavila nahá a mala bozkávať dospelého kolegu;

čo si o tom myslí teraz.

Pózovala pre Playboy, vo filme hrala prostitútku

Ako informuje All That Is Interesting, Brooke Shields sa prvýkrát objavila na obrazovkách už ako dieťa. Dalo by sa povedať, že pred kamerami strávila väčšinu svojho detstva. Jej otec Frank bol významný biznismen a syn talianskej princeznej. Jej matka Teri sa snažila stať herečkou a chcela sa presadiť vo svete modelingu, no pracovala v pivovare.

Známosť Teriho a Franka trvala len krátko a Frankova rodina chcela Teri zaplatiť, aby podstúpila potrat. Peniaze si síce vzala, no dieťa si nechala a s Frankom sa rozviedla, keď mala Brooke 5 mesiacov. Len o 6 mesiacov neskôr sa Brooke objavila v reklame na mydlo. Teri si takmer okamžite uvedomila, že Brooke kamery doslova priťahuje a urobila sériu naozaj kontroverzných rozhodnutí, na aké by nemal žalúdok každý rodič.

V čase, keď mala Brooke len 10 rokov, jej matka dovolila, aby nahá pózovala pre Playboy. Keď mala len 11 rokov, stvárnila postavu vo filme Dievčatko (Pretty Baby), v ktorom nechýbali nahé scény. Hrala dievča, ktoré bolo zneužité a bolo nútené k prostitúcii. Podľa Mail Online ju štáb nútil vášnivo bozkávať 27-ročného kolegu Keitha Carradinea napriek tomu, že bola dieťaťom. Jej matka sa tomu vraj len nečinne prizerala.

Nemala ani 15 rokov, nútili ju do vzťahu s kolegom

Ako píše The Guardian, kým dosiahla vek tínedžerky, jej tvár a meno boli doslova všade. Rodičia kupovali deťom bábiky s jej podobizňou, a s jej menom sa objavovali aj spotrebiče, napríklad sušiče vlasov.

Stala sa aj súčasťou reklamy značky Calvin Klein, ktorú mnohí kritizovali pre jej erotický náboj. Keď nemala ani 15 rokov, zahrala si hlavnú postavu v ďalšom filme, ktorý vyvolal vlnu kontroverzie – v Modrej lagúne (Blue Lagoon). Väčšinu času v ňom totiž bola aspoň čiastočne nahá (aj keď sexuálne scény natáčal štáb za pomoci dvojníčky).

Dej filmu sa točil okolo bratranca a sesternice, ktorí po stroskotaní lode skončili na krásnom opustenom ostrove a zblížili sa viac, ako by sa patrilo. Aby toho nebolo málo, podľa Unilad ju tvorcovia filmu nútili do vzťahu s 18-ročným kolegom Christopherom Atkinsomom aj mimo filmového pľacu. Zúfalo sa snažili dosiahnuť, aby sa dvojica do seba zamilovala. Brooke priznáva, že sa jej to vôbec nepáčilo, v reálnom živote totiž dovtedy ešte nikdy nikoho ani len nepobozkala, pannou bola až do svojich 22 rokov.

Mimochodom, podľa The List ju mnoho ľudí spájalo s Michaelom Jacksonom, dvojica ale nikdy romantický pár netvorila. Boli ale veľmi blízkymi priateľmi a Jackson ju dokonca požiadal o ruku, no Brooke ho odmietla. Napriek tomu vždy stál po jej boku a pomohol jej prekonať stratu otca, a tiež popôrodnú depresiu.