Parazit či La La Land: 10 skvelých filmov, ktoré televízie často nevysielajú a uvedú ich počas tohtoročných Vianoc

Slovenské televízne stanice sa už prepli do sviatočného módu, čo je možné si všimnúť na ich programovej ponuke. Tak ako každý rok, aj tento ponúknu svojim divákom množstvo overených klasík, ktoré počas vianočných sviatkov v programe vysielania chýbať nesmú. No rovnako tak aj ďalšie zaujímavé snímky, ktoré ešte nevysielali a aj také, ktoré vysielať nezvyknú a práve počas Vianoc dostanú priestor.

Ktoré z filmov vám počas tohtoročných vianočných sviatkov odporúčame vidieť? Vybrali sme desiatku filmov, ktoré pod tlakom overených klasík v programe možno vašej pozornosti uniknú, rozhodne si ju však zaslúžia.

Kristián – 24.12. o 23:55 (ČT 1)

Na Štedrý večer odvysiela verejnoprávna Česká televízia trojicu lákavých filmov, ktoré k sviatkom neodmysliteľne patria. Odštartuje ju klasikou Tri oriešky pre Popolušku (o 20:30), ktorú budú nasledovať kultové Pelíšky (o 21:55). Túto dvojicu potom v programe vystrieda klasická česká komédia s názvom Kristián z roku 1939.

Hlavným hrdinom tohto filmu je úradník cestovnej kancelárie Alois Novák (hrá ho Oldřich Nový), ktorý sa raz za mesiac vydáva do „veľkého sveta“ baru Orient. Tu sa tiež zoznámi s mladou a bohatou Zuzanou (hrá ju Adina Mandlová), ktorá však odhalí jeho dvojitý život a vráti ho do reality po boku jeho vernej manželky Mařenky (hrá ju Nataša Gollová).

Kristián bol nakrútený podľa námetu rovnomennej francúzskej divadelnej hry a o jeho réžiu sa postaral Martin Frič. Snímka patrí dodnes ku klenotom českej kinematografie a môžu za to aj fantastické herecké výkony hlavných predstaviteľov.

Pulp Fiction: Historky z podsvetia – 26.12. o 22:00 (Film+)

Aj keď sa vo vysielaní tunajších televízií objavuje Tarantinova kultovka pomerne často, nie vždy si na ňu každý vyčlení čas. Tentokrát si ho môžete nájsť na druhý sviatok vianočný, kedy kultové Historky podsvetia uvedie stanica Film+.

Doctor Strange – 27.12. o 20:35 (JOJ)

Televízia JOJ vďaka prednostnému nákupu vysielacích práv na (takmer) všetko z knižnice Disney či 20th Century Fox tento rok zakúpila aj množstvo nových marveloviek. Dve z nich uvedie aj počas vianočných sviatkov. Prvýmh bude Doctor Strange s Benedictom Cumberbatchom v hlavnej úlohe.

Fantastický príbeh o neurochirurgovi, ktorému sa po strašnej autonehode zmení život na nepoznanie patrí k tým najlepším filmom konceptu Marvel Cinetamic Universe, pretože kombinuje nielen zaujímavé vizuálne prvky, ale najmä humor s akciou a napätím. Ako býva zvykom, aj tento veľkofilm uvedie TV JOJ viackrát. Reprízu si budete môcť vychutnať na druhý deň po televíznej premiére na JOJ Plus o 10:50.

Raňajky u Tiffanyho – 28.12. o 16:50 (ČT 2)

Najmä české televízne stanice tento rok stavili nielen na overené vianočné klasiky, ale aj na filmy, ktoré sa vo vysielaní objavujú v menej častejších intervaloch. Jedným z takých je aj v ostatných filmoch často citovaná romanca Raňajky u Tiffanyho s nezabudnuteľnou Audrey Hepburn v hlavnej úlohe.

Príbeh filmu rozpráva o mladej, pôvabnej a emancipovanej dievčine Holly Golightlyovej, ktorá v New Yorku sníva svoj sen o skvelej budúcnosti. Zatiaľ však musí dokázať vyžiť len z príspevkov na taxík a oblečenia od svojich stálych pánskych obdivovateľov. Jej plány naruší zoznámenie sa so začínajúcim spisovateľom Paulom, ktorý sa prisťahuje do rovnakej bytovky, v ktorej býva aj Holly.

Thor: Ragnarok – 30.12. o 20:30 (JOJ)

Druhou z plánovaných premiér marveloviek je tretie pokračovanie príbehu o Thorovi. V ňom sa okrem starých známych postáv objavia aj ďalší členovia tímu neporaziteľných Avengerov. Mihnú sa v ňom napríklad Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Black Widow (Scarlett Johansson) či Hulk (Mark Ruffalo).

Aj Thor: Ragnarok sa v programe JOJ-ky objaví dvakrát. Repríza bude uvedená na hlavnej stanici 1. januára o 9:50.

La La Land – 1.1. o 15:35 (Doma)

Rok 2021 odštartuje na markizáckom ženskom programe Doma oscarový romantický muzikál La La Land s Ryanom Goslingom a Emmou Stone v hlavnej úlohe. Ak ste teda ešte tento film z roku 2016 nemali možnosť vidieť, rozhodne si ho nenechajte ujsť.

Moderné poňatie klasického hollywoodskeho milostného románu umocňujú skvelé piesne a veľkolepé tanečné čísla v podaní dvojice talentovaných hercov. La La Land predstaví príbeh milostného vzťahu od nežného vzrušenia, cez rozvíjajúcu sa lásku až po trpké slamanie z veľkých ambícií.

Vykúpenie z väznice Shawshank – 2.1. o 20:30 (Jednotka)

Jednotka vo svojom programe dá priestor aj jednému z najlepších filmov svetovej kinematografie, aký kedy vznikol. Vykúpenie z väznice Shawshank nakrútené na motívy diela Stephena Kinga patrí dodnes v mnohých rebríčkoch medzi najdôležitejšie snímky a je Bibliou pre mnohých filmárov začínajúcich i tých už niekoľko rokov pracujúcich v Hollywoode.

Vynikajúci a kritkmi ospevovaný film, ktorý paradoxne nezískal žiadneho Oscara, si budete taktiež môcť pozrieť dvakrát. Narozdiel od komerčných televízií ho však RTVS v repríze odvysiela neskoršie ako v premiére, pozrieť si ho budete môcť 4. januára o 0:25.

Melancholia – 2.1. o 22:00 (Film Europe)

Filmy Larsa vo Triera, uznávaného dánskeho režiséra, ktorého projekty nie sú pre akýkoľvek žalúdok, sa vo vysielaní slovenských televízií skôr neobjavujú. Samozrejme, ak ich chceme vidieť, treba vedieť, kde ich hľadať a jedným z miest je stanica Film Europe.

Tá druhý deň roka 2021 odvysiela Trierov oceňovaný projekt Melancholia, ktorý zabodoval aj na odovzdávaní slovensých filmových cien Slnko v sieti v kategórii Zahraničný film.

Melancholia rozpráva príbeh dvoch sestier (hrajú ich Kirsten Dunst a Charlotte Gainsbourg), z ktorých sa tá mladšia chystá vydávať a stáva sa novopečenou matkou. Svadobná veselica sa odohráva na starobylom vidieckom sídle a dobrú náladu pokazí náhla hrozba v podobe červenej planéty, ktorá vystúpila spoza slnka, a s ktorou hrozí našej planéte zrážka.

Ak sa vám zdá obsah tohto filmu až príliš veľkým sci-fi, netreba sa báť. Lars von Trier ani v tomto prípade nezostal svojej povesti nič dlžný a s divákmi rozohrá miestami až avantgardnú psychologickú hru.

Zabitie posvätného jeleňa – 3.1. o 22:00 (Film Europe)

Snímku z tak trochu nezvyčajného a umeleckejšieho súdka, ktorú musíte vidieť, uvedie stanica Film Europe aj v tretí januárový deň. Hviezdne obsadená dráma v réžii gréckeho tvorcu Yorgosa Lanthimosa si v roku 2017 odniesla cenu z Medzinárodného filmového festivalu v Cannes za Najlepší scenár.

Zabitie posvätného jeleňa predstavuej príbeh špičkového kardiochirurga, ktorý žije svoj usporiadaný a bezstarostný život s manželkou a dvomi deťmi. Samozrejme, nič nie je úplne dokonalé ani v ich prípade. 16-ročný Martin sa pomaly, ale isto začína stávať súčasťou jeho zdanlivo perfektnej rodiny. Ani si to neuvedomuje a privoláva na seba tragédiu doslova antických rozmerov. Aj keď sa totiž Martin zdá byť obyčajným teenagerom, v skutočnosti v ňom drieme schopnosť, ktorá sa nedá racionálne vysvetliť.

Parazit – 4.1. o 21:55 (Dvojka)

Bude to jedna z najväčších filmových udalostí verejnoprávnej RTVS. Dvojka totiž hneď v úvode roka uvedie vo svojom vysielaní prekvapivého víťaza Oscarov v kategórii Najlepší film za rok 2019.

Juhokórejská snímka Parazit vzala útokom nielen Oscary, ale aj sály klubových kín. Čierna komédia sleduje chudobnú, ale pomerne prefíkanú štvorčlennú rodinu, ktorá sa rozhodne inflitrovať do bohatej domácnosti biznismana Parka. Čo sa môže stať, keď sa stretnú dva tak odlišné prvky?