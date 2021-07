Pápež František oficiálne potvrdil návštevu Slovenska. Vieme presný dátum jeho príchodu

Pápež František oficiálne potvrdil návštevu Slovenska a prijal tak pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej. Na Slovensko by mal prísť v dátumoch od 12. do 15 septembra 2021. Informáciu priniesla prezidentka na svojom Facebooku.

Hlava katolíckej cirkvi sa dokonca na Slovensku plánuje zdržať dlhšie a navštívi viaceré mestá. “Pre Slovensko je veľkou cťou, že k nám Svätý Otec príde na trojdňovú apoštolskú návštevu, ktorá bude mať oficiálny i pastoračný charakter. Je to významný moment ako pre vzťahy Slovenska so Svätou stolicou, tak aj pre veriacich, ako aj pre všetkých ľudí hlásiacich sa ku kresťanským a humanistickým princípom,” uviedol minister zahraničných vecí Korčok.

Už štvrtá návšteva

Návšteva pápeža Františka bude zároveň v poradí štvrtou apoštolskou návštevou Svätého Otca na Slovensku. Pápež Ján Pavol II. navštívil Slovensko spolu trikrát, v roku 1990 počas návštevy Česko-Slovenska zavítal do Bratislavy, v ére samostatnosti na Slovensko pricestoval v roku 1995, keď prišiel do Bratislavy, Nitry, Šaštína, Košíc, Prešova, Levoče a Tatier. V roku 2003 pricestoval do Banskej Bystrice, Rožňavy a Bratislavy.