Otestujú najväčšie lietadlo sveta s elektrickým pohonom. Uvezie až 9 ľudí

V americkom Washingtone plánujú vo štvrtok po prvý raz otestovať najväčšie lietadlo na svete s elektrickým pohonom. Cessna Caravan by malo pobudnúť vo vzduchu 20 až 30 minút.

Stroj uvezie deviatich cestujúcich, ale pilot vykoná test sám

Plánuje dosiahnuť rýchlosť 183 kilometrov za hodinu. Výrobca motorov MagniX dúfa, že lietadlo začnú od konca roka 2021 využívať na komerčné účely s dojazdom do 160 kilometrov.

Na výrobe elektrických lietadiel pracujú mnohé firmy, no čaká ich ešte náročný cieľ, a to redukovať hmotnosť batérií na to, aby veľké lietadlá mohli lietať na dlhé vzdialenosti len vďaka elektrine. V decembri už otestovali na krátku vzdialenosť menšie lietadlo, ktoré malo motor od MagniX. V júni 2019 otestovala spoločnosť Ampaire v Kalifornii lietadlo poháňané hybridným motorom na elektrinu a fosílne palivá.

Výkonný riaditeľ MagniX Roei Ganzarski vyhlásil, že súčasné lietadlá sú nákladné na prevádzku a znečisťujú životné prostredie. Dodal, že cena za hodinovú prevádzku elektrického lietadla bude o 40 až 70 percent nižšia. Ganzarski verí, že do 15 rokov budú všetky lety do 1600 kilometrov sprostredkúvať stroje na elektrický pohon. Dôležité je však zabezpečiť čo najvhodnejšie batérie.