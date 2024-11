Osud obľúbenej postavy v Dunaji, k vašim službám mal prezradiť jeden detail. Teórie divákov tentoraz nevyšli

Diváci Dunaja, k vašim službám netrpezlivo čakajú na ďalšie epizódy, keďže sú v stávke osudy viacerých postáv. Zatiaľ však vymýšľajú vlastné teórie, ako by mohol dej pokračovať, no vyzerá to tak, že sa tentoraz ich predpoveď nevydarí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zatiaľ čo sa v obchodnom dome Dunaj koná konkurz na novú vedúcu, Alenka sa stále bojí o holý život, a to pre nespravodlivý súd. Holubec však šliape na päty Julovi a v bezpečí nie je ani rodina Klausovcov. Už čoskoro by totiž mohol byť spečatený osud Wolfieho, pričom mnohí dúfajú, že sa ho podarí nejako zachrániť.

Kto zachráni Wolfieho?

Ako vyplynulo z diskusie, do ktorej sa zapojili desiatky divákov, mnohých zaujíma, čo sa stane s Wolfiem. Medzi divákmi pritom prevláda rovnaká odpoveď. Píšu napríklad: „Myslím si, Lena zasa bude zachraňovať.“ alebo „Lena sa vyspí s Horstom a za to bude chcieť, aby nejako pomohol.“ alebo „Lena to vymyslí.“ alebo „Lena sa postará o jeho záchranu.“

Keďže Lena voči Wolfiemu v predošlých epizódach prejavila súcit, mnohí veria, že to bude práve ona, kto ho nakoniec zachráni. Navyše tým, že ho ohrozuje najmä Horst, ktorý má pre ňu slabosť, ľudia veria tomu, že by to mohla využiť a pomôcť mu. Koniec koncov, ako vyplýva z ukážky k nasledujúcej epizóde, ríša zatiaľ o Wolfieho existencii netuší, a tak má stále nádej na prežitie.

Vyzerá to však tak, že sa o jeho záchranu nakoniec postará niekto iný. Popis jedenástej epizódy, ako uvádza ČSFD, totiž prezrádza: „Júlia pred Klárou odkryje svoj príbeh. Walter je nútený požiadať o pomoc Alberta. Irena má biznis plán, ktorým nevedomky ohrozí mnoho životov. Penziónu hrozí nový arizátor a Holubec zažije šok, pri ktorom sa mu nebude chcieť veriť vlastným očiam…“

Už budúci týždeň by tak diváci mohli zistiť, aký osud čaká Wolfieho. Obavy o neho však stále neprestávajú, keďže diváci tohto seriálu dobre vedia, že nie vždy sa všetkým podarí z krajiny nepozorovane uniknúť. Dôkazom sú napríklad Lena a Kasper, keďže ich útek bol neúspešný a ak by sa Lena neobetovala, už by jej milovaný nežil. Albert však sám unikol pred návratom na front, hoci s pomocou Holubca, a tak je možné, že vymyslí účinný plán na záchranu Wolfieho.