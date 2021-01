Opička v nacistickej uniforme aj kozy s hákovými krížmi. Cirkus už za nevhodné vystúpenia vyšetrujú

Ruskí vyšetrovatelia sa začali zaoberať prípadom opice oblečenej v nacistickej uniforme, ktorá takto vystupovala v štátnom cirkuse. Ako referuje spravodajský portál BBC s odvolaním sa na ruský web Znak, súčasťou predstavenia, ktoré sa konalo 8. januára v cirkuse Udmurtia v meste Iževsk, boli aj kozy zabalené v nacistických zástavách s hákovým krížom.

Prokuratúra uviedla, že o akcii sa dozvedeli počas monitorovania internetu a následne začali vyšetrovať zobrazovanie nacistických symbolov, ktoré sú v Rusku zakázané. Vystúpenie si objednala tamojšia pravoslávna cirkev, podľa ktorej šou symbolizuje víťazstvo nad fašizmom a globálne odsúdenie ideálov nacistického Nemecka.

Russian prosecutors have opened a probe into a state-run circus that displayed a monkey in a Nazi uniform and two goats with swastikas during a Christmas performancehttps://t.co/zrm4cQvvIi pic.twitter.com/lTCjz1NKJc

— The Moscow Times (@MoscowTimes) January 13, 2021