Opice boli zaočkované testovacou vakcínou proti koronavírusu. Po 28 dňoch sa ani jedna z nich nenakazila

Každé liečivo i vakcína však musí prejsť niekoľkými štádiami testovania, kým ich budú môcť odborníci podávať ľuďom. Vedci však majú dobré správy. Skupine opíc vpichli testovaciu vakcínu a ani jedna z nich sa po vystavení koronavírusu nenakazila.

Makaky sa nenakazili ani po 28 dňoch

Ako informuje portál Science Times, šiestim makakom rézus bola v Montane podaná testovacia vakcína ChAdOx1 nCoV- 19 vyvinutá oxfordskou univerzitou. Následne boli koronavírusu vystavené po dobu 28 dní, ani jedna z opíc však nejavila žiadne príznaky nákazy. Testovacia vakcína bola makakom podaná ešte v marci a ide o živočícha najbližšieho človeku, na ktorom je vakcíny možné testovať.

Na vakcíne proti koronavírusu pracuje aj čínsky tím vedcov pod záštitou Sinovac Biotech, pričom dosiahnuté výsledky sú podobné. Aj keď však majú makaky a ľudia DNA zhodnú na 93%, neznamená to, že vakcína bude účinkovať aj u ľudí. Nie všade sa však vakcína testuje na zvieratách, vzhľadom na vážnosť situácie tento krok niektoré inštitúcie vynechali. Napríklad, The Oxford Vaccine Group spustila minulý týždeň testovanie na ľuďoch. V rámci projektu bude vakcína vpichnutá 1 100 Britom, pričom test by mal byť ukončený približne v septembri.

Vakcína bude cenovo dostupná

Vytvorenie účinnej vakcíny nie je jednoduchý proces, zvyčajne trvá 12 až 18 mesiacov. Ak by sa podarilo vytvoriť vakcínu do septembra, bol by to mimoriadny úspech. Jeden z najväčších výrobcov vakcín, indická spoločnosť Serum Institute of India však už teraz prisľúbila, že ak sa preukáže, že je vakcína účinná, okamžite sa pustí do hromadnej výroby. Spoločnosť sa pritom venuje výrobe pestrej škály vakcín a ročne ich vyrobí miliardy.

Čo sa týka vakcíny proti koronavírusu, ak sa preukáže jej účinnosť, Serum Institude of India bude vyrábať 5 miliónov dávok mesačne po dobu 6 mesiacov. Plánuje dokonca začať výrobu predčasne, a to na vlastné riziko. Vakcína by navyše mala byť cenovo dostupná, jedna dávka by mala stáť približne 12 eur.