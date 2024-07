Okrúhly stôl politikov na zmiernenie napätia nebude, SMER oň zatiaľ záujem nemá. Lex atentát 2 by mohli predložiť na jeseň

O návrhoch na prípadnú zmenu Ústavy SR sa môže prvýkrát rozprávať v septembri. Možnosť zmeny Ústavy SR spomenul nedávno premiér Robert Fico (Smer-SD) ako hrádzu voči progresívnym a liberálnym ideológiám. Poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS) to označila za zástupný problém.

Fico podľa Takáča pomenoval vo svojom prejave na bratislavskom Devíne reálny stav a problémy v spoločnosti. „Aj na základe toho vyjadrenia chceme určité hodnoty, ktoré patria do spoločnosti, ktorú zastupujeme aj my v Smere-SD, zakotviť aj do ústavy. Hodnoty ako je manželstvo muža a ženy a veci s tým spojené,“ priblížil.

Rokovania podľa Takáča ešte neprebehli. Nevylučuje rozhovory s opozičným KDH. „Pokiaľ budú na stole takéto návrhy, určite budeme rokovať aj s KDH,“ dodal. O návrhoch na zmeny sa dá podľa neho prvýkrát rozprávať až v septembri, keďže aj parlament má prázdniny. Stohlová považuje „hrádzu voči progresivizmu“ za zástupný problém a odvádzanie pozornosti od toho, že sa neriešia skutočné problémy ľudí.

Takáč nevníma žiadny rozkol v Smere-SD k téme zmierenia v spoločnosti. Potvrdil, že okrúhly stôl politických strán momentálne nebude. Dodal tiež, že rezorty intenzívne pracujú na ďalších legislatívnych krokoch. Verí, že na jeseň sa predloží lex atentát 2 a možno aj lex atentát 3.

Minister odmietol, že by sa šli rušiť národné parky. Poslankyňa sa obáva, že dôjde k ich zmenšovaniu alebo znižovaniu ich ochrany. Takáčov rezort ide urobiť všetko preto, aby sa v rámci urýchlenej výsadby lesných porastov zakrývali plochy, ktoré nie sú zarastené, aby bolo dostatok stromov. Koalícia nemá podľa Stohlovej žiadnu víziu prípravy na klimatické zmeny.