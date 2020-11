Odkiaľ pochádza mäso, ktoré konzumujeme? Nový prieskum nás zaradil na koniec rebríčka

Slováci konzumujú približne polovicu hydinového mäsa zo zahraničia. To je ukazovateľ, ktorý nás zaraďuje na posledné priečky v EÚ.

Priemerná spotreba hydinového mäsa je totiž podľa Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) aktuálne na úrovni okolo 26 kilogramov na obyvateľa, pričom slovenskí hydinári sa na nej podieľajú produkciou len 13,14 kilogramu. “To znamená, že približne iba polovica z hydinového mäsa, ktoré Slováci ročne skonzumujú, je zo slovenských chovov a bitúnkov. A to je ukazovateľ, ktorý nás radí na posledné priečky v EÚ,” konštatoval vo štvrtok tlačový tajomník ÚHS Ľubomír Urban.

Domáce vytláča dovezené zo zahraničia

Hydinové mäso vzhľadom na svoje výživové a dietetické hodnoty patrí na Slovensku k najobľúbenejším potravinám. V poslednom desaťročí však domáci producenti musia podľa ÚHS odolávať tlakom, ktoré postupne vytláčajú z trhu slovenské kurčatá a tieto sú nahradzované dovozmi z rôznych krajín a to nielen európskych. Veľakrát podľa ÚHS pochybnej kvality a zdravotnej bezpečnosti.

Situácia môže byť ešte horšia

“Táto situácia núti hydinárov vyvážať svoju produkciu do zahraničia za výrazne nižšiu cenu, aká je na domácich bitúnkoch. V roku 2019 to bolo vyše 15 % živej hydiny a v tomto roku situácia nie je o nič lepšia. Pritom domáce kapacity sú dostatočné na spracovanie tohto množstva, avšak spracovatelia ho nedokážu predať za ceny, ktoré by aspoň pokryli ich výrobné náklady. Je to likvidačné pre chov živej hydiny v SR, pretože výroba je dlhodobo so stratou,” doplnil Urban.

V ďalších týždňoch možno podľa ÚHS očakávať zhoršovanie situácie z pohľadu domácich producentov, keďže vzhľadom na obmedzovanie stravovacích kapacít v zahraničí je predpoklad, že ich lacné prebytky sa budú vo väčšej miere dovážať na Slovensko. “ÚHS preto očakáva od vlády, agroministerstva a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy intenzívne a neustále kontroly dovážaného mäsa. Zároveň apeluje na spotrebiteľov, aby pri nákupoch či už celých kurčiat, ale aj jednotlivých častí dôkladne sledovali ich pôvod,” uzavrel Urban.