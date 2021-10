Odišiel z práce a so svojím oslíkom chce za 3 roky prejsť pešo z Nemecka až do Číny. Práve kráčajú cez Slovensko

Dobrodružné cestovanie môže mať množstvo podôb. Niektorí cestovatelia radi prekonávajú svoje vlastné možnosti, ďalší sa vydávajú do neznámych kútov sveta, kam doteraz nazrelo iba minimum turistov. Dnes vám predstavíme príbeh muža, ktorý sa vydal na cestu skutočne netradičným spôsobom a práve v týchto chvíľach prechádza cez Slovensko.

Michael Rinderle má skutočne ambiciózny plán. Chce prejsť pešo z Nemecka až na Ďaleký východ. Okrem toho, že ho čakajú tisíce peších kilometrov v nohách, na cestu si so sebou zobral oslíka Vaillanta. Z ich cesty sa stáva skutočné dobrodružstvo, na ktorom vďaka pomalému cestovanie spoznávajú ľudí a nové krajiny inak a viac do hĺbky, než bežní turisti.

Za tri roky pešo z Nemecka až do Číny

Aby si spoločný cieľ s oslíkom mohol Michael splniť, zobral si v práci trojročnú “dovolenku”. V jej priebehu sa majú dosať až do Číny. Aktuálne sú na ceste už 193. deň a práve prechádzajú Slovenskom. Včera sa napríklad konkrétne nachádzali v Piešťanoch, kde si našli vhodné miesto na kempovanie a strávili tu noc.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Michael Rinderle (@der_mit_dem_esel_geht)

Nechcel čakať do dôchodku, rozhodol sa splniť si sen

Oslík sa počas odpočinku na ceste pasie a jeho majiteľ si zatiaľ rozkladá stan, v ktorom strávi ďalšiu noc. Za deň svojím tempom prejdú približne 15-20 kilometrov. Oslík nesie skutočne príznačné meno, keďže Vaillant vo francúzštine znamená “statočný”. Podľa príbehov, ktoré Michael pridáva na svoju stránku a Instagram, je zrejmé, že ho skutočne vystihuje a na takúto cestu si trúfa.

Michael si ju pred štartom poriadne vysníval a mal ju veľmi dobre premyslenú. Aby ju mohol uskutočniť, nechcel čakať až do dôchodku, tak dal vo svojej práci po 39 rokoch výpoveď. Okrem toho si zobral našetrené finančné úspory a svoj byt dal do prenájmu. Takže ten mu tiež zabezpečuje príjem počas tohto cestovateľského obdobia a nestane sa mu, že by skončil bez peňazí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Michael Rinderle (@der_mit_dem_esel_geht)

Stretnutia s ľuďmi a pomalé cestovanie naprieč Európou

Vďaka tomu si môže plniť svoje sny a je dôkazom, že keď človek niečo chce, skutočne si to môže aj splniť. Je inšpiráciou pre mnohých ľudí, ktorí sa rozhodli jeho zážitky sledovať. Nechce sa ponáhľať, jednoducho chce byť na ceste a vychutnávať si každý jeden moment. Pretože to je pre neho najdôležitejšie.

Predtým, ako sa Michael s Vaillantom dostali na Slovensko, prechádzali aj cez našich českých susedov. Dobrodružstvá, ktoré tu zažil, opísal vo svojom blogu. Opisuje v ňom, ako ho vlastná skúsenosť presvedčila o tom, že Česi môžu byť spočiatku skeptickí, keď sa však s nimi zoznámite bližšie, sú pohostinní. Celkovo strávili na území Čiech takmer osem týždňov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Michael Rinderle (@der_mit_dem_esel_geht)

Nezastaví ich ani zima

Napriek tomu, že sa blíži zima, Michael nemá v pláne dať si od svojho zaujímavého spôsobu cestovania prestávku. Ozrejmil to v komentári pod svojím príspevkom na Instagrame.

Celkovo už Michael s Vaillantom prešli z južnej časti Nemecka na sever, odtiaľ sa dostali do Čiech, zo Slovenska sa cez Maďarsko chcú dostať do Rumunska a odtiaľ cez Srbsko na juh nášho kontinentu do Bulharska. Do tohto momentu, po príchod do Turecka, má svoju trasu takmer presne naplánovanú, pretože sa riadi oficiálnymi turistickými chodníkmi.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Michael Rinderle (@der_mit_dem_esel_geht)

Majú pred sebou ešte tisíce kilometrov do cieľa

Ako sám uviedol v pláne cesty na svoje stránke, potom je už plánovanie náročnejšie, pretože nemá presne vyznačené cesty, ktorých by sa mohol držať. Počíta zároveň aj s tým, že sa bude musieť prispôsobovať aktuálnym podmienkam pri vstupe do týchto krajín. Vkročením do Turecka totiž definitívne opustí Európsku úniu, a tak pravidlá nemusia byť v ďalších krajinách podobné, ako je to medzi štátmi únie.

Ich snom je dostať sa napokon až do Číny. My im držíme palce a budeme ich cestu sledovať. Môžete tak urobiť aj vy, napríklad na Michaelovom Instagrame.