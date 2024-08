Odíďte, kým sa lieta: Situácia na Blízkom východe vyeskalovala. Útok Iránu sa očakáva do niekoľkých hodín

Šéfovia diplomacií siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) vyzvali všetky strany zapojené do súčasného konfliktu na Blízkom východe, aby sa vyhli krokom, ktoré by mohli viesť k jeho eskalácii.

Uvádza sa to vo vyhlásení vydanom po skončení videokonferencie, ktorú v nedeľu zvolal taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani ako predstaviteľ predsedníckej krajiny G7, informovali agentúry DPA a Reuters.

„Vyzývame dotknuté strany, aby upustili od akejkoľvek iniciatívy, ktorá by mohla brániť dialógu a podporiť novú eskaláciu,“ píše sa vo vyhlásení. Počas videokonferencie vyjadrili ministri „silné znepokojenie z nedávnych udalostí, ktoré by mohli viesť k regionálnemu rozšíreniu krízy, počnúc Libanonom“.

Vyhlásenie tiež vyzýva na uzavretie dohody o prímerí v Pásme Gazy a prepustenie izraelských rukojemníkov, ako aj opätovné potvrdenie záväzku krajín G7 zintenzívniť humanitárnu pomoc obyvateľom tejto palestínskej enklávy.

Napätie na Blízkom východe, vyvolané takmer desať mesiacov trvajúcou vojnou v Pásme Gazy, sa v posledných dňoch vystupňovalo po stredajšom atentáte na Ismaíla Haníju, politického vodcu militantnej palestínskej skupiny Hamas, v Teheráne, ako aj následnom zabití najvyššieho vojenského veliteľa libanonskej ozbrojenej skupiny Hizballáh Fuáda Šukra v Bejrúte.

Telefonát Blinkena

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken telefonoval v nedeľu s irackým premiérom Muhammadom Šijom Súdáním, pričom poukázal na dôležitosť toho, že všetky strany musia prispieť k upokojeniu regionálneho napätia na Blízkom východe. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Blinken hovoril s irackým premiérom o najnovších udalostiach na Blízkom východe. „Minister poukázal na dôležitosť toho, aby všetky strany prijali kroky, aby upokojili regionálne napätie, vyhli sa ďalšej eskalácii a priblížili sa k stabilite,“ uviedol americký rezort diplomacie vo vyhlásení. Súdání podľa irackých médií Blinkenovi povedal, že predchádzanie vzniku regionálneho napätia je spojené so zastavením „agresie“ Izraela v Pásme Gazy.

Blinken tiež vyhlásil, že iránsky útok na Izrael by sa mohol začať aj dnes, presné načasovanie úderu však nie je presne známe.

Turecko varuje svojich občanov

Turecko vyzýva svojich občanov, aby opustili Libanon pre obavy z možného rýchleho zhoršenia bezpečnostnej situácie v krajine. Uviedlo to v nedeľu večer turecké ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Turci na území Libanonu by mali byť ostražití a nemali by cestovať na juh a východ krajiny. „Tí, ktorí v Libanone nemusia zostať, by mali z Libanonu odísť, ak je to možné, kým stále lietajú komerčné lety,“ uviedol turecký rezort diplomacie vo vyhlásení.

Napätia na Blízkom východe narastá od minulotýždňových útokoch na Libanon a Irán, pri ktorých zahynul vodca palestínskeho militantného hnutia Hamasu Ismaíl Haníja a jeden z veliteľov libanonského militantného hnutia Hizballáh Fuád Šukra. Irán a Hamas z ich smrti obviňujú Izrael a spolu s Hizballáhom sľubujú odvetu. Rastú tak obavy, že by vojna v Pásma Gazy medzi Izraelom a Hamasom mohla prerásť do širšieho regionálneho konfliktu.

Počas víkendu vyzvalo svojich občanov na odchod z Libanonu viacero krajín vrátane Francúzska, Talianska, Poľska či Británie a Spojených štátov.