Oddnes sa menia podmienky pri ceste do Slovinska. Ak splníte túto podmienku, nečaká vás karanténa ani testovanie

Slováci už môžu do Slovinskej republiky cestovať bez obmedzení. Na svojom webe to uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Podmienkou je predloženie potvrdenia o tom, že sa daná osoba posledných päť dní pred vstupom do Slovinska nachádzala v krajine, ktorú považuje za zelenú. Medzi tie patrí aj Slovensko, ale napríklad aj Česká republika či Nemecko.

Osoby, ktoré predložia takéto potvrdenie, sa nemusia preukázať negatívnym PCR testom, antigénovým testom ani vypĺňať žiaden formulár. Vstup bude umožnený aj osobám, ktoré majú slovenský očkovací certifikát, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v posledných šiestich mesiacoch a PCR alebo antigénový test s negatívnym výsledkom nie starším ako 48 hodín.

V prípade, že osoba nespĺňa podmienky, musí absolvovať 10-ďnovú povinnú karanténu. Slovinská republika vydala aj ďalšie výnimky, v prípade ktorých nie je nutné absolvovať 10-dňovú karanténu. Tú majú napríklad osoby vykonávajúce činnosť v medzinárodnej doprave, či osoby prepravujúce tovar zo Slovinska alebo do Slovinska. Kompletný zoznam výnimiek nájdu obyvatelia Slovenska na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.