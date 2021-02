Od pondelka 15. februára je pravdepodobná povinná karanténa pre všetkých, ktorí do SR prídu zo zahraničia. Po dnešnom rokovaní vlády to uviedol minister vnútra Roman Mikulec. Podľa ministra však nepôjde o štátnu karanténu, ako to bolo počas prvej vlny pandémie.

„Aby jednoducho všetci, čo prídu do zahraničia, mali ísť do karantény a budú povinní si spraviť test,” povedal minister s tým, že v tomto prípade by mohla byť využitá aj takzvaná e-karanténa. Jej dodržiavanie bude kontrolovať polícia. Viac informácií má poskytnúť minister zdravotníctva Krajčí.

Podľa ministra sa pravidlá karantény určia vyhláškou hlavného hygienika, budú však existovať aj výnimky, napríklad pre pendlerov. „Toto určite bude zohľadnené,” dodal Mikulec.

Ako fungovala smart karanténa minulý rok?

Už minulý rok sa smart karanténa alebo teda e-karanténa využívala. Keď sa však epidemiologická situácia upokojila, nebola pri príchode zo zahraničia povinná. Momentálne sa o nej znovu uvažuje, najmä z dôvodu britskej mutácie koronavírusu. V minulosti fungovala nasledovne.

Aplikácia občanov vyzývala, aby sa odfotografovali a preukázali tým svoju polohu. Pokiaľ tak neurobili, bol o tom informovaný regionálny úrad verejného zdravotníctva, a ten vyslal buď svojho pracovníka, alebo políciu.

Najskôr bolo potrebné vyplniť formulár na stránke korona.gov.sk. Určili ste si aj miesto svojho pobytu. Takto ste sa mohli vyhnúť tomu, aby bola v domácej karanténe aj vaša rodina. Následne si človek prichádzajúci zo zahraničia stiahol aplikáciu a registroval sa. Prišiel na hranicu, ukázal aplikáciu s kódom, ktorý bol nasnímaný, následne individuálnou dopravou išiel domov. Aplikácia na pozadí fungovala a človeka v karanténe monitorovala. Monitorovanie bolo náhodné, nikto nevedel, koľkokrát denne. Preto bolo nemožné, aby človek odišiel z domu a karanténu porušil. Za porušenie hrozila pokuta.

Či bude aplikácia fungovať na podobnom princípe a s podobnými pravidlami a opatreniami zatiaľ nie je jasné. Aktuálne informácie vám prinesieme po tlačovej besede.