Od lídrov chcú riešenia, nie výhovorky. V šiestich slovenských mestách štrajkujú študenti a aktivisti za klímu

Zmeňme systém, nie klímu, planéta je viac ako nekonečný rast HDP či sme v stave klimatickej núdze. Aj s týmito heslami štrajkujú v piatok študenti a aktivisti v Bratislave, Banskej Bystrici, Trnave, Prešove, Žiline a v Žiari nad Hronom. Od politikov a svetových lídrov požadujú rýchle a radikálne opatrenia v oblasti klimatickej krízy.

Od politických lídrov chcú, aby sa na Konferencii OSN o zmene klímy, ktorá sa začína 31. októbra v škótskom Glasgowe, postavili voči klimatickej nespravodlivosti a presadili radikálne systémové riešenia. Bez nich sa podľa aktivistov nezabráni nárastu priemernej globálnej teploty o 1,5 stupňa Celzia. Požadujú tiež ukončenie financovania všetkých nových fosílnych palív a projektov z verejných zdrojov (uhlie, ropa a zemný plyn).

Zmeňme systém, nie klímu

“Každé ďalšie opatrenie, ktoré politici prijmú v oblasti klimatickej krízy, bude mať vplyv predovšetkým na najzraniteľnejšie komunity, ako na globálnej, tak aj lokálnej úrovni. Všetky politiky musia byť spravodlivé a zohľadňovať v prvom rade sociálne zraniteľné skupiny, obyčajných ľudí a prírodu, ktorú musíme chrániť. Politici by mali myslieť na budúce generácie,” uviedla Natália z Rady študentov mesta Banská Bystrica.

Matúš zo študentského hnutia Z lavíc do ulíc tvrdí, že politici z celého sveta nesú zodpovednosť za to, aby sa na konferencii v Glasgowe dohodli na pravidlách, ako budú plniť záväzky a znižovať emisie. “Emisie stále stúpajú, pretože máme ekonomický systém, ktorý nefunguje tak, ako by mal. Namiesto zdravej planéty a ľudských práv, uprednostňuje neudržateľný ekonomický rast. Klimaticky spravodlivý svet v takom systéme nedosiahneme,” myslí si.

Globálne klimatické štrajky sa túto jeseň nesú pod heslom Zmeňme systém, nie klímu. Nosnou témou je solidarita s ľuďmi a krajinami, ktoré sú voči klimatickej kríze najzraniteľnejšie a vo veľkej miere pociťujú dôsledky krízy už v súčasnosti.