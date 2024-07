Od júla mali od štátu dostať viac peňazí, realita je však iná. Mnohí ľudia sa na vyšší príspevok tešili zbytočne

Štát od júla tohto roku zvýšil opatrovateľské príspevky, v praxi to však funguje trochu inak. Mnohým sa dokonca opatrovateľský príspevok krátil. Dôvodom je, že sa zvýšili dôchodky.

Ako upozornil portál TV Noviny, od júla tohto roka vláda zvýšila opatrovateľský príspevok na 620 eur. Chcela tak docieliť, aby zodpovedal novej minimálnej mzde v čistom. Mnohí však upozornili na to, že realita je iná. Portál informoval o prípade, kedy mal pán Juraj príspevok 569 eur na mesiac, no najnovšie dosiahne len 535 eur. Stará sa pritom o 94-ročného otca, no príspevok sa mu znížil.

O peniaze prišli

Problém je v tom, že úrad sleduje príjem odkázaného. Keď je vyšší ako dvojnásobok životného minima, čo je približne 550 eur, rozdiel strhnú tomu, kto ho opatruje. Keďže dôchodok jeho otca je vyšší o 79 eur, škrtli mu ich z príspevku. Pán Juraj tvrdí, že štát seniorom zvýšil dôchodky, aby si ich potom od opatrovateľov zobral.

Prečo to nastalo?

Nie je pritom jediný, kto má takýto problém. „Penzistom sa vlani dôchodky zvyšovali opakovane. Čísla potvrdzujú, že už priemerný starobný dôchodok za vlaňajšok poskočil na 606 eur. Teda vysoko nad povoleným limitom. Ministerstvo o probléme vie, no argumentuje, že príspevok je sociálna dávka a opatrovatelia si môžu niečo aj privyrobiť,“ informoval portál.

Problém je však v tom, že väčšina opatrovateľov nemá možnosť si počas starostlivosti privyrobiť, keďže je to veľmi náročné. Rezort však pripravuje reformu sociálnych služieb, kedy by sa mali príspevky vyplácať inak. Nie je však isté, či to bude k spokojnosti samotných opatrovateľov.