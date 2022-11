Od decembra jazdia vlaky po novom. Z Košíc do Bratislavy sa rýchlikom dostanete rýchlejšie, v štyroch mestách nezastaví

Cestujúci, ktorí sa často presúvajú na trase medzi Bratislavou a Košicami, by mali spozornieť. Podľa nového grafikonu vlak prejde niektoré úseky bez zastavenia. Časť cestujúcich ušetrí v priemere 20 minút času, z Košíc do Bratislavy by ste sa tak mali dostať rýchlejšie, no najmä pohodlnejšie.

Rýchlik po novom vynechá štyri mestá

Ako informuje portál TV Noviny, rýchliky z Bratislavy do Košíc a opačne nebudú od decembra zastavovať na viacerých zastávkach na Slovensku. Nezastavia konkrétne v Leopoldove, v Piešťanoch, v Novom Meste nad Váhom a v Trenčianskej Teplej. Pôvodne sa uvažovalo aj o zrušení zastávky v Margecanoch, tá ale napokon zostáva, diaľkové spoje budú stáť podľa portálu Pravda aj tam. Niektoré rýchliky síce nebudú stáť v spomínaných štyroch mestách, zato ich nahradia iné vlaky.

Nový grafikon má znížiť čas cestovania a zvýšiť jeho komfort, preplnené vlaky sa tak stanú minulosťou. Cesta by po zmene mala trvať o 15 až 25 minút kratšie, výhodu pocíti odhadom 12 % cestujúcich, ostatní budú cestovať rovnako dlho ako doteraz. Nie všetci cestujúci ale budú spokojní. Kvôli výlukám pôjde 6 % cestujúcich pomalšie, cesta im potrvá o 12,5 minúty dlhšie. Najviac využívané linky sa posilnia až o 60 percent.

Posilnia sa víkendové rýchliky

Najvýraznejšie posilnenie nastane na tratiach Bratislava – Žilina, kde sa pridávajú nové expresy a posilňujú sa víkendové rýchliky, a na trati Košice – Prešov budú rýchle vlaky jazdiť každú hodinu každý deň. Posilňuje sa tiež rýchliková doprava z Bratislavy do Prievidze, Zvolena do Žiliny a zo Žiliny do Ostravy. Častejšia a pravidelnejšia regionálna doprava bude na Kysuciach a v okolí Žiliny a Bratislavy.

„Cieľom Plánu dopravnej obslužnosti bolo zintenzívniť obehy železničných súprav. To znamená, že v regionálnej doprave chceme voziť častejšie a diaľková, aby dávala zmysel pre diaľkovú dopravu, bohužiaľ, musí stáť v menej staniciach, aby sa skrátila doprava medzi Bratislavou a Košicami,“ uviedol pre portál Pravda minister dopravy Andrej Doležal.