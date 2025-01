Fico ostro reaguje na študenta, ktorý Pellegrinimu odmietol podať ruku: Nevycválaný pubertiak s ukrajinskou vlajkou

Gesto študenta Simona Omaníka voči Petrovi Pellegrinimu, ktorý prezidentovi na odovzdávaní cien odmietol podať ruku, sa stalo veľmi diskutovanou témou. Je až neuveriteľné, že sa k nej vyjadrili napríklad minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, generálny prokurátor Maroš Žilinka, samotný prezident a teraz už aj Robert Fico.

Článok pokračuje pod videom ↓

Premiér študentovi venoval celý status na sociálnej sieti. „Pamätám si, ako ma protislovenské médiá atakovali, keď som odmietol kritiku pubertálneho študenta Právnickej fakulty UK Bratislava voči jej dekanovi, výbornému odborníkovi na trestné právo. A dnes som atakovaný udalosťou, kedy nevycválaný pubertiak s ukrajinskou vlajkou na obleku nepodá ruku prezidentovi Slovenskej republiky,“ napísal Fico.

Ocenenie by mu zobral

Protištátne médiá, ktoré podľa neho rozkladajú štát v priamom prenose, potrebujú tri facky. „Ktokoľvek, bez ohľadu na to, či niečo dosiahol, je dobrý, ak znevažuje štát a jeho predstaviteľov. Aj o tomto budú najbližšie voľby,“ dodal Fico.

Prezradil aj to, ako by reagoval on sám: „Po prvé, spýtal by som sa ho, či mal detskú izbu. Po druhé, čo ho naučili jeho rodičia. A po tretie, zobral by som mu ocenenie a poslal pred všetkými médiami tam, kam patrí. A na záver by som sa ministrovi školstva poďakoval za spoluprácu.“ Prezident podľa neho taktiež urobil chybu, keď povedal, že študenta rešpektuje.

Spomínaný incident, ktorý sa odohral pri odovzdávaní cien v Prezidentskom paláci, vzbudil veľkú pozornosť verejnosti i médií a spustil širokú diskusiu o úcte a slušnosti v slovenskom politickom a verejnom živote.