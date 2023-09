Obľúbený lacný reťazec Primark láka na zaujímavý plat: Môžete si tu zarobiť 1 650 eur, tieto podmienky musíte splniť

Známy reťazec funguje na Slovensku niekoľko mesiacov, počas ktorých vydal už niekoľko zaujímavých pracovných ponúk do svojej štruktúry. Teraz je na stole ponuka, ktorú môže s istými skúsenosťami zvládnuť väčšina Slovákov, pričom lákadlom je takmer zaručene aj ponúkaný plat.

Portál Profesia sa denne hemží množstvom pracovných ponúk z rôznych odvetví. Jednou z nich je manažment maloobchodných reťazcov, čo v podstate hľadá aj Primark. Tí na pozíciu Tímový/á manažér/ka hľadajú novú posilu, ktorá by dokázala uchopiť riadenie svojho tímu a prevziať zodpovednosť za svoje oddelenie.

Práca na tejto manažérskej pozícii si vyžaduje tiež kvalitné organizačné a komunikačné vlastnosti, keďže okrem kabíniek, predaja či pokladní sa manažér/ka stará aj o celkovú pohodu v prevádzke a kvalitný zákaznícky zážitok. Do toho všetkého je náplňou aj schopnosť viesť a stále zlepšovať tím zamestnancov, ktorých má líder na starosti.

Primark láka na viaceré benefity

Osobnostné predpoklady má Primark nastavené tak, že uchádzač by mal mať 2 roky praxe v podobnom odvetví, mal by vedieť, ako to funguje v rýchlo sa meniacom maloobchodnom biznise, a tiež by sa hodili isté skúsenosti s vedením tímu. Silná tímovosť či anglický jazyk na komunikačnej úrovni sú faktory, ktoré sa dnes už požadujú pri väčšine zamestnaní, kde ide o prácu s ľuďmi.

Primark ponúka klasické benefity ako priateľský kolektív, priestor na osobnostný rast či pozíciu v úspešnej nadnárodnej firme, no pridáva aj motivačné finančné ohodnotenie, elektronickú stravovaciu kartu či zamestnanecké zľavy. Čo sa týka platových podmienok, budúca osoba na tejto manažérskej pozícii si zarobí 1 650 eur mesačne v hrubom. Podľa portálu Podnikajte to pre bezdetného človeka činí 1 235 eur v čistom.