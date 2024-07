Obľúbené letovisko Slovákov pohltil požiar: Šíri sa všetkými smermi, popol poletuje po meste. Oheň priživuje bóra

V utorok 30. júla vypukol neďaleko obľúbeného chorvátskeho letoviska Tučepi rozsiahly požiar. Do boja proti plameňom boli nasadené hasičské jednotky z oblasti Makarskej riviéry aj Splitsko-dalmatskej župy. Oheň zasiahol miestne polia a sady s olivovníkmi.

Ako píše TN Nova, oheň zasiahol aj Prírodný park Biokovo a diaľnicu na Dubrovník, ktorá musela byť uzatvorená.

Situáciu sa snažia udržať pod kontrolou

Požiar vypukol večer v Gornji Tučepi, v oblasti Čovići a Podstup. Obyvatelia letoviska sú v pohotovosti a pripravujú sa na možnú evakuáciu.

Podľa slov veliteľa hasičov Slavka Tucakoviča je situácia mimoriadne vážna a napätá. „Oheň, ktorý priživuje bóra (nárazový vietor, pozn. red.), sa šíri veľmi rýchlo. Šíri sa takmer všetkými smermi. Na mieste požiaru sú hasičské zbory od Splitu až po Makarskú riviéru,“ informoval s tým, že hasiči bojujú s nadľudským úsilím, aby zabránili ďalšiemu šíreniu ohňa.

Okrem pozemných hasičov na mieste zasahujú najmenej dve lietadlá.

„Je to veľmi zlý pocit. Popol už poletuje po meste a oheň sa pomerne rýchlo šíri. Húkanie sirén naznačuje, že to nie je dobré. Z diaľky to nedokážem posúdiť, ale vyzerá to, že oheň zhasína. Hasiči odvádzajú skutočne skvelú prácu,“ povedal jeden zo svedkov.

Chorvátsko aktuálne trápi požiar aj neďaleko mesta Skradin. Ten vypukol v utorok 30. júla krátko pred 9:00 ráno na otvorenom priestranstve v oblasti Ićevo. Podľa nášho redaktora bolo na oblohe vidieť poletujúci popol aj šedé oblaky, plné čiastočiek z ohňa.