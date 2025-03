Obľúbená herečka zvolila na odovzdávanie Oscarov jednoduchý outfit, v ktorom zažiarila. Ľudia ju nevedia vynachváliť

Oscary sú rozdané a okrem toho, že sa tieto ocenenia stali dôkazom talentu, zúčastnení predviedli aj svoj vkus pre módu. Po červenom koberci sa prešli elegantní páni aj šarmantné dámy a za mnohými sa otáčali hlavy. Niekedy však nie z tých najlepších dôvodov.

Po veľkej udalosti, akou je odovzdávanie Oscarov, začali automaticky vychádzať články s komentármi, kto bol na tejto udalosti najlepšie, respektíve naopak najhoršie oblečený. Napríklad od portálu Life & Style si kritiku vyslúžili herečky Yasmin Finney, Rita Wilson či Zoe Saldana. Medzi najlepšie oblečené hviezdy patrili Selena Gomez, Miley Cyrus alebo Demi Moore. A čo sa týka fanúšikov na sociálnej sieti, tí sa tiež zhodujú na jednom z outfitov.

Herečka Gal Gadot bola totiž podľa nich viac než oslnivá.

V jednoduchosti je krása

Gal Gadot, známa tiež ako Wonder Woman, sa po červenom koberci prešla v jednoduchých, no elegantných červených šatách bez ramienok. Nie je pritom veľa celebrít, ktoré by sa „zladili“ s kobercom, keďže väčšina prišla v strieborných, zlatých či čiernych odtieňoch. To však nebol prípad Gal, ktorá vedela, že vynikne aj v takomto jednoduchšom outfite.

Herečka mala vlasy zopnuté v nízkom drdole a ako doplnok zvolila výrazný zlatý náhrdelník, ktorý mal tiež jemné diamantové detaily, ladiace s jemnými napichovacími diamantovými náušnicami. Gal zároveň zvolila prirodzený mejkap, ktorému nedominovali ani výrazné oči, ani výrazný rúž. Jednoducho stavila na vlastnú krásu. A zdá sa, že to jej fanúšikovia ocenili.

Chvály na tento outfit ako aj na jej celkový vzhľad by ste nemuseli hľadať dlho. Napríklad pod príspevkom na fanúšikovskej stránke na Instagrame sa ich nazbierali desiatky a ľudia nešetrili chválou na herečkinu adresu.

„Krásna ako vždy,“ znel jeden z komentárov. V ďalšom zas stálo: „Vau, očarujúca.“ Niekto tretí zas píše: „Za mňa najkrajšia žena na svete.“ Iná fanúšička sa pridala s „Krásna Gal.“