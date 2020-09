Obloha sa po požiaroch v USA zmenila na krvavo červenú. Ľudia ukazujú neuveriteľné zábery z Oregonu

Spojené štáty americké, najmä štáty Kalifornia a Oregon, sú zasiahnuté veľkými požiarmi. To spôsobuje, že v ovzduší sa nachádza veľké množstvo popola a pevných častíc, ktoré sfarbujú oblohu do bizarne červených farieb.

Desiatky ľudí na sociálnych sieťach zdieľajú fotografie a videá, aby sa podelili o neobvyklé pohľady, ktoré sa im naskytujú. Je pozoruhodné, že všetky zábery sú vytvorené dlho pred západom slnka a počas inak slnečného dňa, uvádza portál IFL Science. Teraz však obloha vyzerá desivo.

Sfarbenie je dôsledkom lesných požiarov, ktoré sa šíria Oregonom, ale aj Kaliforniou, či Washingtonom. Červená obloha nie je priamym dôsledkom žiary samotných plameňov, je to výsledok Rayleighovho rozptylu, ktorý vznikol časticami dymu z požiaru.

Vďaka Rayleighovmu rozptylu vidíme oblohu ako modrú počas dňa, či červenkastú počas západu slnka. Je to spôsobené prechodom slnečného svetla cez plyny v atmosfére, pričom sa láme a rozpyľuje sa. Keď je slnko nižšie, prechádza svetlo cez atmosféru dlhšou cestou a obloha sa javí červenšia.

Dlhší prechod svetla môže spôsobiť aj znečistenie vo vzduchu, napríklad dym či mikročastice, ktoré vznikli práve z lesných požiarov.

