O vlaky do Chorvátska je enormný záujem, budú premávať denne. Situácia v krajine sa však zhoršuje

Spoločnosť RegioJet zvyšuje počty vlakových spojov z Prahy cez Bratislavu a slovinskú Ľubľanu do Rijeky v Chorvátsku. Od 11. júla pridá ďalšie štyri spoje týždenne v každom smere, počas hlavnej letnej sezóny do konca augusta tak budú vlaky na tejto trase jazdiť každý deň.

Nočné vlaky dopravcu medzi českou metropolou a severochorvátskym prístavom na Jadrane začnú premávať už od 30. júna najprv trikrát v týždni, v utorok, piatok a nedeľu smerom do Rijeky, opačne v stredu, sobotu a pondelok.

Ako informoval RegioJet, vlaky budú fungovať ako nočné spoje s dvanástimi vozňami a s kapacitou 560 miest, v prevádzke budú po skončení hlavnej letnej sezóny ešte do 26. septembra opäť trikrát týždenne.

„V Rijeke môžu cestujúci využiť nadväzujúce autobusové spoje do približne tridsiatky najobľúbenejších destinácií na chorvátskom pobreží,“ uviedol hovorca RegioJet-u Aleš Ondrůj. Ide napríklad o letoviská Opatija, Pula, Rovinj, Poreč, Crikvenica, Zadar, Biograd, Omiš, Makarska, Gradac, Šibenik, Primošten, Trogir či Split.

Vlaky pôjdu z Prahy o 17:20 cez Pardubice, Brno, Břeclav, Bratislavu (odchod o 21:15) a Ľubľanu do Rijeky s príchodom ráno o 8:00, na cestu späť vyrazia z Rijeky o 18:00 a plánovaný príchod do Prahy je o 8:42. RegioJet pri prevádzke vlakových spojení do Rijeky spolupracuje s Chorvátskymi železnicami (Hrvatske željeznice), Slovinskými železnicami (Slovenske železnice) a s maďarskou spoločnosťou Continental Railway Solution.

Počet prípadov nákazy v Chorvátsku opäť rastie

Slovinsko vyradí Chorvátsko zo zoznamu bezpečných krajín v prípade, ak tam počet ľudí nakazených koronavírusom prekročí priemer desať na 100.000 obyvateľov. Oznámil to v pondelok hovorca slovinského krízového štábu pre koronavírus Jelko Kačin, ktorého citovala agentúra STA.

Počet prípadov nákazy v Chorvátsku opäť rastie od polovice júna. Minulý štvrtok úrady zaznamenali denný nárast o 95 infikovaných, čo je najviac od 1. apríla. Chorvátsky inštitút verejného zdravia potvrdil v pondelok ďalších 67 prípadov.

Chorváti začali epidemiologické opatrenia uvoľňovať na konci apríla

V uplynulých dňoch však ministerstvo zdravotníctva začalo niektoré opatrenia, ako je povinné nosenie rúšok, opäť sprísňovať, uvádza agentúra TASS.

Slovinsko zaznamenalo za nedeľu štyri nové prípady nákazy koronavírusom. Laboratóriá otestovali 300 ľudí. V nemocnici je s chorobou COVID-19 osem ľudí, nikto z nich nie je na jednotke intenzívnej starostlivosti, uviedla vláda na Twitteri.

Slovinsko dosiaľ potvrdilo 1585 pacientov infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19. Aktuálne je nakazených 89 osôb.

Minulý týždeň slovinská vláda znovu zaviedla povinné nosenie rúšok v uzatvorených verejných priestoroch a vo verejnej doprave. Zo zoznamu bezpečných krajín zároveň vyškrtla Čiernu Horu a Luxembursko.