O tomto príspevku ste pravdepodobne ani netušili, môže vám však výrazne pomôcť. Pozrite si, či máte nárok na takmer 300 eur

Mnohí rodičia majú od firmy, v ktorej pracujú, nárok na príspevok na rekreáciu na organizované aktivity počas školských prázdnin na Slovensku. Ako upozornil portál Pravda, týka sa to dieťaťa zamestnanca.

Príspevok vo výške 275 eur ročne môžete získať v prípade, že ide o dieťa, ktoré je vaše vlastné, zverené do náhradnej starostlivosti, je zverené do vašej starostlivosti pred rozhodnutím o osvojení, alebo je to iné dieťa, ktoré s vami ako zamestnancom žije v spoločnej domácnosti.

Ako môže byť príspevok využitý?

Čo sa týka využitia finančného príspevku, môže byť použitý na viacdňové tábory, ale aj denné tábory či lyžiarske kurzy, pričom podmienkou nie je ubytovanie a ani vaša účasť. Táto aktivita však musí trvať najmenej dva dni. Platí to pre deti, ktoré sú žiakmi základnej školy, či pre žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného gymnázia, a to vrátane letných prázdnin.

„Táto podpora neplatí pre deti navštevujúce jasle, materskú školu, stredné a vysoké školy. Podmienkou je tiež, že aktivita musí prebiehať počas školských prázdnin, vrátane jarných prázdnin, ktoré sa líšia podľa regiónu,“ vysvetlil portál.