Nový Zéland zníži vedeckú aktivitu na Antarktíde, chce zabrániť prenosu koronavírusu na kontinent

Vládna agentúra Antarctica New Zealand, ktorá vykonáva environmentálny výskum antarktickej pevniny a Južného oceánu, uviedla, že obmedzenie počtu ľudí vstupujúcich na územie kontinentu bolo kľúčovým pre zastavenie šírenia vírusu. V utorok o tom informovala agentúra AFP.

Ak by sa ochorenie COVID-19 dostalo na niektorú antarktickú výskumnú základňu, mohlo by to mať vážne následky. Keďže pohyb je kvôli nízkym teplotám obmedzený a výskumníci sa musia zdržiavať na jednom mieste, pravdepodobnosť rozšírenia vírusu by bola vysoká. Obmedzený je tam tiež prístup k zdravotnej starostlivosti, píše televízia BBC.

AFP uviedla, že počas nadchádzajúcej sezóny bude na svojej základni, pomenovanej po britskom objaviteľovi Robertovi Falconovi Scottovi, vykonávať „iba dlhodobé monitorovanie, základné prevádzkové činnosti a plánovanú údržbu“.

Počet projektov sa počas nadchádzajúcej výskumnej sezóny, ktorá potrvá od októbra do marca, znížil z 36 na 13.

Jediná novozélandská výskumná stanica v Antarktíde je vzdialená 3800 kilometrov južne od Christchurchu a 1350 kilometrov od južného pólu. Zvyčajne tam súčasne môže prebývať až 86 vedcov, zamestnancov a návštevníkov.