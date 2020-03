Nový koronavírus ovplyvnil plány NASA s misiou na Mesiac

Pandémia nového koronavírusu narušila plány s misiou na Mesiac amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Pre vzrastajúci počet prípadov nákazy blízko kľúčových technických centier v štátoch Louisiana a Mississippi musela NASA zastaviť výrobu a testovanie rakety Space Launch System (SLS) a systémov kozmickej lode Orion. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

V Stennisovom vesmírnom stredisku v Mississippi potvrdili nákazu novým koronavírusom u jedného zo zamestnancov. Vo výrobnom komplexe Michoud Assembly Facility v Louisiane zatiaľ nemajú žiadny prípad ochorenia COVID-19, ktoré vírus spôsobuje.

V obciach v okolí oboch zariadení však výskyt nákazy rastie, a tak NASA nariadila ich zavretie. Šéf NASA Jim Bridenstine uviedol, že zamestnanci v súčasnosti pracujú na tom, aby dali stroje do bezpečných podmienok.

„Uvedomujeme si, že to bude mať následky na misie NASA,“ vyjadril sa Bridenstine s tým, že ich tímy pracujú na analýze situácie a znížení rizík. „Uvedomujeme si, že našou hlavnou prioritou je zdravie a bezpečnosť zamestnancov NASA,“ dodal.

NASA plánuje vyslať astronautov na Mesiac v roku 2024 v rámci programu Artemis

Na začiatok budúceho roka mala v pláne misiu Artemis 1 – testovací let k Mesiacu bez posádky. Po ňom by mal nasledovať let s posádkou okolo Mesiaca a napokon v roku 2024 misia Artemis 3 – pristátie ľudskej posádky na jeho povrchu.

V dôsledku koronavírusu NASA nariadila prácu z domu, inžinierske práce však pokračujú na niekoľkých misiách s vysokou prioritou. Medzi nimi je aj nový rover Perseverance určený na misiu na Mars. Ten pripravujú v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride a mal by byť vyslaný na Červenú planétu v júli alebo auguste. Ak by sa to v lete nepodarilo, misiu by posunuli až na rok 2022.