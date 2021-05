Nový COVID automat upúšťa aj od nosenia respirátorov. V týchto okresoch by od pondelka nemali byť povinné

Včera vláda schválila aktualizovaný COVID automat. Podľa jednotlivých fáz sú opatrenia miernejšie a upustilo sa od celoplošného testovania. Dnes bude na tlačovom brífingu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský informovať o tom, čo presne začne od pondelka platiť.

Prejsť by sme mali do regionálnej úrovne, čo by znamenalo, že budeme mať bordové, červené, ružové a oranžové okresy tak, ako to ešte po starom schválila vláda. TV Noviny si ale všimli jeden základný rozdiel, ktorý by mohol od pondelka nastať a to v oranžových okresoch.

V treťom stupni varovania (bordová fáza) budú okresy:

Myjava, okres Sobrance

V druhom stupni varovania (červená fáza) budú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Bytča, okres Dolný Kubín, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levoča, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Revúca, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Stará Ľubovňa, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou,

V prvom stupni varovania (ružová fáza) budú okresy:

okres Bratislava I.-V., okres Čadca, okres Detva, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Gelnica, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Šaľa, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen,

V druhom stupni ostražitosti (oranžová fáza) budú okresy:

Hlohovec, okres Nitra, okres Senec, okres Topoľčany;

Nebudú povinné respirátory

4 okresy a to konkrétne Hlohovec, Nitra, Senec a Topoľčany budú od pondelka oranžové a teda momentálne s najlepšou epidemickou situáciou. Ak začne platiť aktualizovaný COVID automat, znamenalo by to napríklad aj to, že respirátor už nebude povinný. Opäť ho nahradí rúško.

V praxi by to znamenalo, že v danom okrese už vo vnútorných aj vonkajších priestoroch vymeníte respirátor za rúško, no akonáhle by ste cestovali mimo okres, vzťahujú sa na vás opatrenia, ktoré platia tam. To môže byť napríklad aj povinný respirátor, pokiaľ pôjde o okres v ružovej, červenej alebo bordovej farby.

Podľa nového automatu by v oranžových okresoch rovnako nemalo platiť obmedzenie pohybu, mohli by sa konať svadby a oslavy až do 100 hostí vonku a 50 vo vnútri, vo fitkách by mohlo byť aj 20 ľudí, otvorili by sa wellnessy, aquaparky a kúpele, rovnako by sa mohli otvoriť vnútorné priestory reštaurácií. Podrobnosti ešte upraví hlavný hygienik Ján Mikas.