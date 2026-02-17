Nové správy o osirelých medvieďatách: Noc v zoo prežili, mláďatá sú však stále vo vážnom stave

Včera sme vás informovali, že vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (PPZ) sa zaoberá nedeľným (15. 2.) útokom medvedice na dvoch mužov pri Ružomberku, pri ktorom mali zviera zastreliť krátkymi guľovými zbraňami. ZOO v Bojniciach informovala, že sa ujala troch mláďat, ktoré po nej ostali.
Vstupné vyšetrenia podľa informácií zoologickej záhrady ukázali, že mláďatá sú dehydrované a ich váha je veľmi nízka. V takom veku sú odkázané na neustálu starostlivosť svojej matky. Samček, ktorý bol na tom najhoršie, musel byť ihneď prevezený na veterinárnu kliniku.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
V rehabilitačnej stanici ošetrovatelia začali intenzívny 24-hodinový program starostlivosti. „Mláďatá budú kŕmené špeciálnou mliečnou náhradou každé tri až štyri hodiny, vrátane nočných hodín. Súbežne prebieha ich postupná rehydratácia a dôsledné sledovanie zdravotného stavu,“ vysvetlila zoo.
Noc prežili všetky mláďatá
Príbeh medvieďat sa rýchlo začal šíriť sociálnymi sieťami, a tak nie div, že sa Zoologická záhrada v Bojniciach rozhodla poskytnúť nové informácie všetkým, ktorí ich príbeh sledovali.
„Prvá noc bola veľmi náročná, ale mláďatá ju zvládli. Samec, ktorý bol v najhoršom stave, sa popoludní po infúznej terapii vrátil späť do zoo a jeho stav sa mierne stabilizoval,“ poskytla zoo dobré správy. Ošetrovateľky sa pri nich počas noci nepretržite striedali a mláďatá nielen kŕmili, ale tiež im masírovali brušká a stimulovali vylučovanie, tak, ako by to prirodzene robila ich matka.
Zoo upozornila, že medvieďatá stále nie sú z najhoršieho vonku a pre verejnosť má aj zlé správy. Napísala: „Mláďatá zatiaľ prijímajú mlieko ťažko. Učia sa piť z fľašky, niekedy sa to podarí, niekedy je to veľmi náročné. Samice sú momentálne o niečo stabilnejšie. Od noci do rána pribrali približne desať gramov, samec pribral najmenej. Ich stav, samozrejme, budeme naďalej veľmi pozorne sledovať.“
Nahlásiť chybu v článku