Nové správy o osirelých medvieďatách: Noc v zoo prežili, mláďatá sú však stále vo vážnom stave

Reprofoto: Facebook (ZOO BOJNICE)

Dana Kleinová
Prvá noc bola náročná, ošetrovatelia bojujú o ich prežitie 24 hodín.

Včera sme vás informovali, že vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (PPZ) sa zaoberá nedeľným (15. 2.) útokom medvedice na dvoch mužov pri Ružomberku, pri ktorom mali zviera zastreliť krátkymi guľovými zbraňami. ZOO v Bojniciach informovala, že sa ujala troch mláďat, ktoré po nej ostali

Vstupné vyšetrenia podľa informácií zoologickej záhrady ukázali, že mláďatá sú dehydrované a ich váha je veľmi nízka. V takom veku sú odkázané na neustálu starostlivosť svojej matky. Samček, ktorý bol na tom najhoršie, musel byť ihneď prevezený na veterinárnu kliniku.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa NÁRODNÁ ZOO BOJNICE (@zoobojnice)

V rehabilitačnej stanici ošetrovatelia začali intenzívny 24-hodinový program starostlivosti. „Mláďatá budú kŕmené špeciálnou mliečnou náhradou každé tri až štyri hodiny, vrátane nočných hodín. Súbežne prebieha ich postupná rehydratácia a dôsledné sledovanie zdravotného stavu,“ vysvetlila zoo.

Noc prežili všetky mláďatá

Príbeh medvieďat sa rýchlo začal šíriť sociálnymi sieťami, a tak nie div, že sa Zoologická záhrada v Bojniciach rozhodla poskytnúť nové informácie všetkým, ktorí ich príbeh sledovali.

„Prvá noc bola veľmi náročná, ale mláďatá ju zvládli. Samec, ktorý bol v najhoršom stave, sa popoludní po infúznej terapii vrátil späť do zoo a jeho stav sa mierne stabilizoval,“ poskytla zoo dobré správy. Ošetrovateľky sa pri nich počas noci nepretržite striedali a mláďatá nielen kŕmili, ale tiež im masírovali brušká a stimulovali vylučovanie, tak, ako by to prirodzene robila ich matka.

Zoo upozornila, že medvieďatá stále nie sú z najhoršieho vonku a pre verejnosť má aj zlé správy. Napísala: „Mláďatá zatiaľ prijímajú mlieko ťažko. Učia sa piť z fľašky, niekedy sa to podarí, niekedy je to veľmi náročné. Samice sú momentálne o niečo stabilnejšie. Od noci do rána pribrali približne desať gramov, samec pribral najmenej. Ich stav, samozrejme, budeme naďalej veľmi pozorne sledovať.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pohotový manéver kamionistu zabránil tragédii: Zabránil čelnej zrážke s autobusom a zachránil 26 životov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac