Nové ohnisko je vo firme s pobočkami v 3 mestách. Krajčí vysvetlil nárast prípadov na Slovensku

Značnú časť zo 100 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v utorok (18. 8.) zaznamenali vo firme, ktorej pracoviská sú v územnej pôsobnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Bratislave, Trnave a Galante. Informovala o tom Daša Račková z komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

“Na jednotlivých pracoviskách bolo doteraz potvrdených vyše 30 pozitívnych prípadov zo stoviek už testovaných zamestnancov na ochorenie COVID-19. V stredu a počas najbližších dní je naplánované testovanie ďalších zamestnancov, vrátane externej dopravnej obsluhy, dá sa preto očakávať, že počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 bude ešte rásť,” uviedla Račková.

Doplnila, že v priestoroch, kde boli pozitívne testovaní zamestnanci ubytovaní, prijímajú príslušné protiepidemické opatrenia ako napríklad dôslednú dezinfekciu priestorov, vyčlenenie priestorov na izoláciu pre pozitívne testované osoby a ich úzke kontakty.

Ide o aktívne dohľadané kontakty

V ostatných prípadoch početnejšieho šírenia ochorenia COVID-19 v okresoch Dunajská Streda, Žilina a Prešov ide podľa Račkovej o aktívne dohľadané kontakty potvrdených prípadov ochorenia z už identifikovaných a monitorovaných ohnísk nákazy. “V niektorých prípadoch sme zaznamenali aj sporadický výskyt prípadov ochorenia COVID-19, epidemiologické vyšetrovanie v týchto prípadoch naďalej pokračuje,” dodala. Na Slovensku aktuálne nezaznamenávajú komunitné šírenie ochorenia COVID-19, ide o lokálne ohraničené ohniská nákazy.

Osoby pozitívne na COVID-19 sa aktuálne nachádzajú v izolácii, rovnako aj ich úzke kontakty, ktoré sa podrobia testovaniu na nový koronavírus. Súčasný výskyt COVID-19 si podľa epidemiológov vyžaduje dôsledné dodržiavanie aktuálne nariadených a odporúčaných opatrení ÚVZ SR a príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a prijímanie vybraných opatrení na lokálnej úrovni.

Krajčí vysvetlil nárast prípadov

Pod vyšší počet pozitívne testovaných na nový koronavírus za utorok (18. 8.) sa podpisuje aj fakt, že počas víkendu sa testuje menej a na začiatku pracovného týdňa sa intenzívnejšie dohľadávajú kontakty s pozitívne testovanými. Pred stredajším rokovaním vlády to priznal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).

Preto podľa neho jedno číslo nie je úplne smerodajné, v každom prípade je presvedčený, že štatistiky potvrdzujú, že nastala druhá vlna pandémie nového koronavírusu. “Vzhľadom na uvoľnené opatrenia je možné očakávať, že druhá vlna pandémie bude minimálne na Slovensku, čo sa týka početnosti prípadov a hospitalizovaných ľudí, výraznejšia ako prvá,“ upozornil.

Vyzval preto verejnosť k zodpovednému dodržiavaniu epidemiologických opatrení, ktoré sa počas prvej vlny ukázali ako opodstatnené a efektívne. Zdôraznil, že COVID-19 je vážne ochorenie. Vyzval aj k obozretnosti v prípade cestovania do zahraničia, vrátane zváženia cestovania do Chorvátska, ktoré niektoré krajiny zaradili do nebezpečnej červenej zóny.